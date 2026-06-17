Amazon Yüzlerce Uydu Hazırladı: Proje Roket Kıtlığıyla Karşılaştı

Amazon, Leo yörünge internet ağını genişletme yolunda beklenmedik bir engelle karşılaştı. Şirket temsilcilerinin bildirdiğine göre, şu anda yüzlerce hazır uydu Florida'daki depolarda fırlatılmayı bekliyor, ancak onları uzaya taşıyacak roketler yetersiz kalıyor. Bu bilgiyi Ixbt.com haber veriyor.

Proje üretiminden sorumlu başkan yardımcısı Steve Metayer'e göre, cihazların montaj süreci yüksek hızla devam ediyor ve her gün birkaç yeni uydu hazırlanıyor. Ancak, yörüngeye çıkarma kapasiteleri üretim gücünün oldukça gerisinde kalıyor. Bu durum, Amazon'un küresel internet pazarında Starlink ile rekabet etmesini zorlaştırabilir.

Roket taşıyıcılarla ilgili sorunlar

Amazon şu anda cihazlarını yörüngeye çıkarmak için birkaç büyük sağlayıcı ile sözleşme imzalamış durumda. Durumu analiz ettiğimizde, temel sorunlar şu şekilde ortaya çıkıyor:

Blue Origin şirketinin New Glenn roketi, test sırasındaki bir kaza nedeniyle 12 ila 18 ay gecikebilir;

United Launch Alliance (ULA) tarafından sunulan Vulcan roketlerinde motorla ilgili riskler mevcut;

Eski nesil Atlas V roketlerinin hizmet süresi sona ermek üzere.

ixbt.com verilerine göre, şu anda yalnızca Fransa'nın Arianespace şirketi en güvenilir ortak olarak kalmaya devam ediyor. Yakın zamanda Ariane 64 roketi aracılığıyla onlarca uydunun uzaya fırlatılması planlanıyor. Bu uçuş, Fransız Guyanası'ndaki uzay üssünden gerçekleştirilecek.

Amazon yönetimi, tek bir tedarikçiye bağımlı kalmamak için portföyünü çeşitlendirdiğini vurguluyor. Buna rağmen, pratikte tam olarak roket kıtlığı projenin genel hızını belirliyor. Bu durum, teknoloji devleri için uzay lojistiğinin ne kadar önemli ve karmaşık olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Özbekistan gibi denize erişimi kısıtlı ve uzak bölgelerde istikrarlı internete olan ihtiyacın yüksek olduğu ülkeler için bu tür projeler stratejik öneme sahip. Amazon Leo ağının devreye girmesinin pazarda rekabeti artırması ve uydu interneti fiyatlarının düşmesine hizmet etmesi bekleniyor.

Şirket şimdilik ticari hizmetlerini bu yılın sonuna kadar başlatma planından vazgeçmiş değil. Lojistik sorunlar çözülürse, Amazon önümüzdeki yıllarda binlerce uydudan oluşan devasa bir ağ oluşturmayı hedefliyor.