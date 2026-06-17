Odyssey Startupları 1,45 Milyar Dolar Değerleme Aldı: Dünya Modelleri Dönemi Başladı

Yapay zeka alanında bir sonraki büyük kırılmayı yaratması beklenen Odyssey startupları, B serisi yatırım turunda 310 milyon dolar fon topladı. Bunun sonucunda şirketin piyasa değeri 1,45 milyar dolara ulaşarak resmen "unicorn" statüsü kazandı. Bu yatırım turuna Natural Capital liderlik ederken, Amazon, AMD Ventures ve GV (Google Ventures) gibi teknoloji devleri de projeye büyük ilgi gösterdi. Techcrunch.com haber veriyor.

Odyssey şirketi, ChatGPT gibi metin tabanlı büyük dil modellerinden (LLM) farklı olarak "dünya modelleri" (world models) üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, gerçek dünyadan veriler toplayarak bunları fizik yasalarına uygun şekilde dijital ortamda simüle ediyor. Bu tür modeller sadece görüntü oluşturmak için değil, aynı zamanda robotik ve otonom kontrol sistemleri için de kritik öneme sahip.

Startupların kurucuları Oliver Cameron ve Jeff Hawke, otonom araçlar alanında geniş deneyime sahip uzmanlardır. Cameron daha önce Voyage startuplarını kurmuştu ve bu şirket GM bünyesindeki Cruise tarafından satın alınmıştı. Hawke ise Birleşik Krallık'ın ünlü Wayve startuplarında mühendis olarak görev yapmıştı. Deneyimleri, Odyssey projesinin veri toplama yöntemine de yansımış durumda.

Özgün Veri Toplama Yöntemi

Odyssey, veri toplama sürecinde Google Earth yaklaşımına benzer ancak daha karmaşık bir yöntem kullanıyor. Şirket, özel kameralarla donatılmış personelleri dünya genelinde yürüyüşe çıkararak çevreyi görselleştiriyor. Bu yöntem, araçların giremediği alanları da kapsama imkanı tanıyor ve sonuç olarak yüksek hassasiyetli 3D modeller oluşturuluyor.

2023 yılında kurulan şirket, şu anda video oyun geliştirme ve robotik gibi çeşitli alanlar için birkaç dünya modeli sunuyor. Odyssey, metin komutlarına dayalı zengin ve etkileşimli video içerikleri oluşturma yeteneğiyle uzmanların dikkatini çekti. Bu teknolojinin gelecekte sanal gerçeklik ve film endüstrisinde devrim yaratması bekleniyor.

Amazon ile yapılan iş birliği kapsamında Odyssey, modellerini AWS (Amazon Web Services) bulut platformuna taşıyor. Ayrıca startuplar, sistemlerini NVIDIA çiplerine rakip olarak görülen AWS Trainium çiplerinde çalışacak şekilde optimize ediyor. Bu adım sadece hesaplama gücünü artırmakla kalmayıp, yapay zeka pazarındaki donanım dengesini de etkileyecektir.

Yatırım turuna risk sermayesi fonlarının yanı sıra Jeff Dean, Elad Gil ve Cruise kurucusu Kyle Vogt gibi tanınmış melek yatırımcılar da katıldı. Bugüne kadar Odyssey toplamda 337 milyon dolar yatırım çekmeyi başardı. ixbt.com verilerine göre bu proje, yapay zekanın yeni nesli olan fiziksel dünyayı anlayan sistemler yarışında liderliğe aday görünüyor.