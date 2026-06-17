Dünyanın En Küçük Radarlı Uydusu Dünya Görüntülerini İletmeye Başladı

·20·Teknoloji
Dünyanın En Küçük Radarlı Uydusu Dünya Görüntülerini İletmeye Başladı

Uzay teknolojileri alanında önemli bir gelişme yaşandı: Dünyanın en küçük radarlı uydusu olarak kabul edilen “AIST-ST”, ilk çalışma görüntülerini Dünya'ya gönderdi. Rus mühendisler tarafından geliştirilen bu minyatür cihaz, uzaydan gezegenimizin yüzeyini yüksek hassasiyetle izleme yeteneğine sahip olduğunu pratikte kanıtladı. Ixbt.com haberine göre.

Samara Üniversitesi ve St. Petersburg'daki Özel Teknoloji Merkezi uzmanları tarafından oluşturulan “AIST-ST”, CubeSat formatındaki ilk radarlı uydu olma özelliğini taşıyor. 5 Kasım 2024 tarihinde yörüngeye yerleştirilen cihaz, uçuş sonrası testleri başarıyla tamamlayarak ana görevini yerine getirmeye başladı. ixbt.com verilerine göre cihaz; Japonya'nın bazı bölgeleri, Panama ve Süveyş kanalları ile ABD'nin Rozamond bölgesini yansıtan kareler sundu.

Hava ve Zaman Koşullarından Bağımsız Teknoloji

Bu uydunun temel özelliği, santimetre bandındaki radyo dalgaları ile çalışmasıdır. Bu teknoloji, standart optik kameraların aksine, yoğun bulutlar, sis ve hatta gece karanlığında bile Dünya yüzeyini net bir şekilde "görmeyi" sağlar. Bu durum tarım, ekolojik izleme ve acil durum analizlerinde kritik bir faktör olarak kabul edilmektedir.

“AIST-ST”, boyutlarıyla dünya kozmonotiğinde bir rekor kırıyor. Ağırlığı sadece 30 kilogram civarında olmasına rağmen, bünyesinde tam kapasiteli bir radar sistemi barındırıyor. Normalde bu tür karmaşık ekipmanlar çok daha büyük ve ağır uzay araçlarına kurulurdu. Küçük hacim ve yüksek verimliliğin uyumu, gelecekte daha ucuz ve hızlı uzay izleme sistemlerinin önünü açacaktır.

Şu ana kadar alınan görüntüler rota modunda, her piksel için 5 metre çözünürlükle çekildi. Uzmanlar, uydunun gelecekte daha detaylı görüntüleme moduna geçirileceğini belirtiyor. Bu da elde edilen verilerin kalitesini ve hassasiyetini daha da artıracaktır.

Proje kapsamında elde edilen veriler sadece bilimsel değil, aynı zamanda ekonomik öneme de sahip. Bu tür minyatür uydular yardımıyla bütün bir ağ (takım yıldızı) oluşturulabilir, bu da Dünya yüzeyinin herhangi bir noktasının gerçek zamanlı olarak izlenmesine olanak tanır. Plana göre, bu minyatür cihaz en az bir yıl boyunca aktif hizmet verecektir.

UzayTeknolojiUyduAIST-STİnovasyon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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