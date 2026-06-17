Yurent yeni nesil IoT modülleriyle scooter hassasiyetini artırıyor

Rusya'nın önde gelen kicksharing servislerinden biri olan Yurent, kendi Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen yeni nesil TR10 IoT modüllerini elektrikli scooter filosuna entegre etmeye başladı. Bu teknolojik güncelleme, yalnızca cihazların konum belirleme kalitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda şirketin dış tedarikçilere olan bağımlılığını da azaltıyor. Bunu Ixbt.com bildirdi. .

Şu anda yeni modüller Moskova, Saint Petersburg, Kazan ve Yekaterinburg gibi büyük şehirlerdeki scooterlara kuruldu. ixbt.com verilerine göre, bu proje şirketin gelişiminde stratejik bir aşama olup, takipçilerin güvenilirliği ve kalitesi üzerinde tam kontrol sağlama imkanı tanıyor.

Teknik Kapasite ve Stabilite

Dört şehirde yürütülen pilot proje sonuçları, yeni cihazların geolokasyon hassasiyetini önemli ölçüde artırdığını gösterdi. Bu, kullanıcılar için kiralama sürecini sonlandırmak ve geozonların doğru belirlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Şirket, gelecekte tüm filosunu bu yeni modüllere geçirmeyi planlıyor.

TR10 takipçisi, karmaşık şehir koşullarında bile stabil çalışan geliştirilmiş bir GPS modülü ile donatılmıştır. Ayrıca, cihaza entegre edilmiş optimize edilmiş anten, 4G sinyalinin sürekliliğini sağlayarak scooter ile bağlantının kopma riskini azaltır.

Yeni modülün bir diğer avantajı ise güçlü mikroişlemcisi ve özel olarak geliştirilmiş yazılımıdır. Bu kombinasyon, gelecekte sistemin uzaktan güncellenmesi ve yeni fonksiyonların eklenmesi için geniş bir teknik rezerv oluşturur. Özgün yazılım, güvenlik seviyesini de artırır.

Kicksharing Pazarındaki Önemi

Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlarda da kicksharing hizmetleri yaygınlaşırken, Yurent gibi büyük oyuncuların kendi teknolojilerine geçiş yapması sektördeki rekabeti artıracaktır. Bu tür çözümler, scooterların hizmet ömrünü uzatmaya ve kullanıcılar için servis kalitesini yeni bir seviyeye taşımaya hizmet eder.

Yurent uzmanları, kendi geliştirdikleri çözümleri kullanmanın, dış pazar konjonktüründen ve yedek parça tedarik zincirindeki aksamalardan korunma imkanı sağladığını vurguluyor. Bu, şirketin uzun vadeli istikrarını sağlayan temel faktörlerden biridir.