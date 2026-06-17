Sosyal Medyada Yeni Dönem: Algoritmaları Artık Kullanıcılar Yönetiyor

Yıllardır sosyal medya devleri, kullanıcıların neleri görmesi gerektiğini kendi kapalı algoritmaları aracılığıyla belirlediler. Bazı gönderileri beğenme veya gizleme imkanımız olsa da, genel akıştaki içerik akışı platformun takdirindeydi. Ancak son trendler, sosyal ağların kontrolün bir kısmını kullanıcılara devrettiğini gösteriyor. AI yardımıyla artık her birey kendi algoritmasını kişisel olarak "eğitebilecek". Techcrunch.com haber veriyor.

Bu değişiklik, tavsiye sistemlerinin evrimsel gelişimini ifade ediyor. Sosyal ağlar artık herkes için aynı programları yayınlayan geleneksel televizyondan ziyade, kullanıcının kendi ilgi alanlarına göre içeriği özelleştirdiği streaming servislerine daha çok benzemeye başladı. Bu, kullanıcıların yalnızca ilgilendikleri bilgileri almasını, platformlar için ise etkileşimin (engagement) artmasını sağlıyor.

Threads ve Instagram: Algoritma Yönetiminin Yeni Yolları

Meta şirketine ait Threads ağı bu konuda önemli bir adım attı. 16 Temmuz 2026'da platform, "Your Algo" adlı yeni bir özelliği devreye aldı. Bu araç, Şubat ayında tanıtılan "Dear Algo" sisteminin mantıksal devamıdır. Eskiden kullanıcılar "Dear Algo, bana daha fazla podcast hakkında bilgi göster" tarzında açık gönderiler yazarak sistemi etkilemeye çalışırken, artık bunu kişisel ayarlar üzerinden gerçekleştirebilirler.

"Your Algo" özelliği sayesinde kullanıcılar, hangi konuları daha fazla veya daha az görmek istediklerini gizli bir şekilde belirleyebilirler. En ilginç yanı, bu talebin geçerlilik süresinin de seçilebilmesidir: bir, üç veya yedi gün. Örneğin, hafta sonları sadece spor haberlerini görüp, siyasi veya stresli haberleri geçici olarak kısıtlama imkanı doğdu.

Instagram da bu konuda geride kalmıyor. Haziran ayının başında platform; ana akış, keşfet (Explore) ve Reels bölümleri için tek bir algoritma kontrol aracı sundu. Aralık 2025'te sadece Reels için test edilen bu sistem artık tüm kullanıcılar için açık. Ayarlar bölümündeki "Your Algorithm" menüsü aracılığıyla Instagram'ın sizin nelerle ilgilendiğinizi düşündüğünü görebilirsiniz.

Bu araç yardımıyla sistem tarafından yanlış analiz edilen ilgi alanları silinebilir veya yenileri eklenebilir. Bu da sosyal medya kullanım deneyimini daha kaliteli ve faydalı hale getirir. Ayrıca TikTok gibi diğer büyük platformlar da kullanıcılara tavsiyelerini sıfırdan yeniden ayarlama (Reset) imkanı veren araçlar sunuyor.

Özetle, sosyal ağlar kullanıcılarına daha fazla özgürlük vererek onları platformda daha uzun süre tutmayı hedefliyor. Bu değişiklikler, akıştaki gereksiz ve reklam içerikli içeriklerin AI yardımıyla daha kolay filtrelenmesine olanak tanıdığı için tüm kullanıcılar için oldukça önemlidir.