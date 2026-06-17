Rus mühendisler, Starlink uydu haberleşme sisteminin çalışmasını engelleyen «Volna Kupol Garant» adlı yeni bir elektronik harp sistemi geliştirdi. Bu kompleks, uzaydaki cihazlara özel «parazit» sinyalleri göndererek onları yerdeki kullanıcılarla iletişim kurma imkanından mahrum bırakıyor. Bu bilgiyi Kompleks İnsansız Çözümler Merkezi (SKBR) baş tasarımcısı Dmitriy Kuzyakin verdi. Ixbt.com haberi bildiriyor.

Uzmanın belirttiğine göre, «Volna Kupol Garant» sistemi sadece dron ile uydu arasındaki iletişim kanalını kesmekle sınırlı kalmıyor. Temel görevi, doğrudan Starlink uydusunun kendisini radyo frekansında «kör etmekten» ibaret. Sonuç olarak, uzaydaki cihaz yerden gelen kullanıcı sinyallerini alamıyor ve tanıyamıyor.

Teknik kapasite ve çalışma prensibi

«Volna Kupol Garant» sistemi, yönlendirilmiş faz dizinli anten paneli ile donatılmış güçlü bir komplekstir. ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, bu teknoloji uydu grubunun Rusya'ya karşı saldırılarda kullanılmasına bir yanıt olarak geliştirilmiştir. Sistem, uydunun hassasiyetini düşürerek onu veri işleme yeteneğinden mahrum bırakır.

Bilindiği üzere, Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketinin Starlink projesi başlangıçta sivil amaçlar için oluşturulmuştu. Geleneksel kablolu internet veya mobil iletişimin bulunmadığı uzak bölgeleri yüksek hızlı internet ile sağlamaya hizmet etmektedir. Ancak son yıllarda bu ağ, askeri harekat bölgelerinde savaş dronlarını yönetmek ve iletişim kurmak için yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Jeopolitik ve teknolojik çatışma

Dmitriy Kuzyakin, Kaliforniya merkezli şirketin sisteminin askeri amaçlarla kullanılmasına karşı herhangi bir önlem almaması durumunda, bu tür elektronik harp araçlarının kullanımının bir zorunluluk haline geleceğini vurguladı. Bu tür teknolojiler, modern savaşlarda uydu iletişiminin öneminin arttığını göstermektedir.

Hatırlatmak gerekirse, daha önce Starlink'in Ukrayna'da «Kyivstar» ve Veon operatörleri ile iş birliği içinde uydu veri iletim hizmetleri sunmaya başladığına dair haberler yayılmıştı. Rusya tarafından yeni sistemin devreye alınması, uzay tabanlı küresel internet ağları için ciddi bir teknik meydan okuma olabilir.

Şu anda Starlink, dünyadaki en büyük uydu takımı olarak kabul edilmektedir. Rusya'nın yeni geliştirmesinin bu ağın stabilitesini test etmesi bekleniyor. Uzmanlar bu çatışmayı «uzay ve yer arasındaki teknolojik yarışın» yeni bir aşaması olarak değerlendiriyor.