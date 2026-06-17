Anthropic İklim Krizine Karşı: AI Devi Frontier Koalisyonuna Katıldı

·27·Teknoloji
Anthropic İklim Krizine Karşı: AI Devi Frontier Koalisyonuna Katıldı

Yapay zeka alanındaki öncü girişimlerden biri olan Anthropic, Frontier iklim koalisyonuna katılan ilk AI şirketi oldu. Bu adım, yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi sonucu artan enerji tüketimini ve çevreye olan olumsuz etkileri azaltmaya yönelik önemli bir stratejik hamle olarak değerlendiriliyor. TechCrunch ve ixbt.com verilerine göre Anthropic, yeni 915 milyon dolarlık finansal paketin bir kısmını üstlendi. Techcrunch.com haberi veriyor.

Frontier koalisyonu; Stripe, Google ve Shopify gibi teknoloji devleri tarafından atmosferden karbondioksit (CO2) giderme teknolojilerini desteklemek amacıyla kuruldu. Anthropic'in bu saflara katılmasıyla koalisyonun toplam fonu yaklaşık iki katına çıkarak 1,8 milyar dolara ulaştı. Şimdiye kadar Frontier, 50'den fazla proje ile 1,8 milyon ton karbonu yok etmeye yönelik 700 milyon dolarlık sözleşmeler imzaladı.

Yapay Zeka ve Ekolojik Sorumluluk

Son yıllarda AI modellerini, özellikle ChatGPT ve Anthropic'in Claude botları gibi sistemleri eğitmek ve çalıştırmak için devasa miktarda elektrik enerjisi gerekmektedir. Bu durum, teknoloji şirketlerinin "ekolojik ayak izinin" genişlemesine neden oluyor. Anthropic şimdiye kadar sürdürülebilirlik raporları yayınlamamıştı, ancak Frontier'e katılması iklim değişikliğiyle mücadeledeki ilk ciddi adımı oldu.

Şirketler, Frontier aracılığıyla karbon giderme kredileri satın alıyorlar. Bu mekanizma, bilanço raporlarındaki kâr ve zarara benzer şekilde, şirketin saldığı zararlı gaz miktarının atmosferden geri emilen karbon ile dengelenmesine olanak tanıyor. Bu, özellikle havacılık gibi şu an için tamamen "yeşil" olması zor olan sektörler için çok kritiktir.

Yeni Strateji: Kalite Nicelikten Üstündür

Frontier, stratejisini değiştirerek çok sayıda küçük projeyi finanse etmek yerine, daha büyük ve etkili teknolojilere odaklanacağını açıkladı. Yeni yönelime göre, yılda en az 1 milyar metrik ton (gigaton) CO2 gazını yok edebilecek projeler öncelikli olacak. Koalisyon tarafından desteklenen teknolojiler listesi şunları içeriyor:

  • Doğrudan Havadan Karbon Yakalama (Direct Air Capture);
  • Dağ kayaçlarının doğal aşınmasını hızlandırarak karbonu hapsetme;
  • Okyanus suyu asitliğini azaltarak gazları emme;
  • Biyo-yağ üretimi ve biyokütle bertarafı.
Uzmanlara göre, Anthropic gibi şirketlerin bu alana girişi, karbon giderme konusunda yeni bir endüstrinin oluşmasını tetikleyecektir. Ancak Frontier temsilcileri, bu projelerin sonsuza kadar finanse edilmeyeceğini vurguluyor. Sözleşme imzalayan her girişim, gelecekte devlet sübvansiyonları olmadan da kendi kendini idame ettirebileceğini kanıtlamak zorundadır.

Özbekistan gibi iklim değişikliğine karşı hassas bölgeler için de bu tür küresel girişimler büyük önem taşımaktadır. Küresel teknoloji şirketlerinin ekolojik sorumluluklarının artması, gelecekte dijital ekonominin çevreye zarar vermeden gelişmesine zemin hazırlayacaktır.

AnthropicFrontierYapay ZekaEkolojiTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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