Star Age, insan eli gibi hareket eden Xhand 1 Pro robot elini tanıttı

·42·Teknoloji
Star Age, insan eli gibi hareket eden Xhand 1 Pro robot elini tanıttı

Robotik alanında insan elinin hassas hareketlerini taklit etmek en zorlu görevlerden biri olmaya devam ediyor. Star Age şirketi bu yönde büyük bir adım atarak 21 serbestlik derecesine sahip yeni Xhand 1 Pro robotik elini sergiledi. Bu cihaz sadece karmaşık el hareketlerini gerçekleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda farklı şekillerdeki nesneleri yüksek hassasiyetle kavrama imkanı sunuyor. Ixbt.com'un haberine göre.

ixbt.com verilerine göre, yeni geliştirilen ürünün temel avantajı hareket kabiliyetidir. Parmakların maksimum açılma açısı 135 dereceyi bulurken, kavrama çapı 160 milimetreyi aşmaktadır. Bu değerler, robotun sadece küçük parçaları değil, aynı zamanda basketbol topu gibi büyük ve ağır nesneleri de tek elle güvenle tutabilmesini sağlar.

Yüksek hassasiyet ve taktil sensörler

Xhand 1 Pro modeli; parmak uçlarını, eklemleri ve avuç içi bölgesini tamamen kapsayan 18 adet taktil sensörle donatılmıştır. Bu sensörler kapasitif basınç sensörleri ile birlikte çalışır. Sonuç olarak cihaz, 0,1 ile 25 Newton arasındaki geniş bir kuvvet aralığını ölçme yeteneğine sahip olmuştur.

Bu teknoloji, robotun yumurta veya cam kaplar gibi son derece hassas ve kırılgan nesnelerle çalışırken onlara zarar vermemesini garanti eder. Basınç ölçüm hassasiyetinin 0,01 Newton'a kadar indirilmiş olması, mühendislik açısından oldukça yüksek bir sonuçtur. Her bir eklemin hareket hatası ise sadece ±0,25 milimetre sınırında kontrol edilmektedir.

Dayanıklılık ve uygulama alanları

Üreticiler, cihazın uzun ömürlü olmasına özel önem vermişlerdir. Xhand 1 Pro eklemleri, laboratuvar koşullarında 200.000'den fazla yük altındaki test döngüsünü başarıyla tamamlamıştır. Bu durum, robotun endüstriyel ve hizmet sektörlerinde uzun süre arızasız çalışabileceğinin kanıtıdır.

Uzmanlara göre, bu tür teknolojiler gelecekte şu alanlarda devrim yaratabilir:

  • Tıpta karmaşık cerrahi operasyonların uzaktan yönetimi;
  • Depolarda farklı boyutlardaki ürünlerin sınıflandırılması;
  • Ev işlerinde yardımcı robotlar olarak kullanımı;
  • Tehlikeli ortamlarda insan elinin yerini alan manipülatörlerin oluşturulması.
Özbekistan pazarında da robotiğe olan ilgi artarken, Star Age gibi şirketlerin geliştirmelerinin yerel girişimler ve mühendisler için önemli bir teknolojik örnek teşkil edeceği şüphesizdir. Şu an için cihazın perakende satış fiyatı ve teslimat süreleri hakkında kesin bir bilgi verilmemiştir.

RobotikStar AgeXhand 1 ProTeknolojiİnovasyon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi, Yolda Kahve Hazırlayan İlk Taşınabilir Mijia Kahve Makinesini TanıttıXiaomi, Yolda Kahve Hazırlayan İlk Taşınabilir Mijia Kahve Makinesini TanıttıBugün, 19:54Uygulama Mağazalarında Büyük Dolandırıcılık: Genesis Tech Ağı Nasıl İfşa Oldu?Uygulama Mağazalarında Büyük Dolandırıcılık: Genesis Tech Ağı Nasıl İfşa Oldu?Bugün, 19:52Sharge, Araç Bataryalarına Dayalı Yeni Bir Taşınabilir Güç Kaynağı ÇıkardıSharge, Araç Bataryalarına Dayalı Yeni Bir Taşınabilir Güç Kaynağı ÇıkardıBugün, 19:51iPhone kullanıcıları için Max mesajlaşma uygulamasında bildirimler geri geldiiPhone kullanıcıları için Max mesajlaşma uygulamasında bildirimler geri geldiBugün, 19:28Yapay Zeka Bağımlılığı: Dünya Liderleri ABD'nin Teknolojik Kısıtlamalarından EndişeliYapay Zeka Bağımlılığı: Dünya Liderleri ABD'nin Teknolojik Kısıtlamalarından EndişeliBugün, 19:25Anthropic Kurumsal Pazarda İlk Kez OpenAI'ı Geride BıraktıAnthropic Kurumsal Pazarda İlk Kez OpenAI'ı Geride BıraktıBugün, 19:25
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı