Star Age, insan eli gibi hareket eden Xhand 1 Pro robot elini tanıttı

Robotik alanında insan elinin hassas hareketlerini taklit etmek en zorlu görevlerden biri olmaya devam ediyor. Star Age şirketi bu yönde büyük bir adım atarak 21 serbestlik derecesine sahip yeni Xhand 1 Pro robotik elini sergiledi. Bu cihaz sadece karmaşık el hareketlerini gerçekleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda farklı şekillerdeki nesneleri yüksek hassasiyetle kavrama imkanı sunuyor. Ixbt.com'un haberine göre.

ixbt.com verilerine göre, yeni geliştirilen ürünün temel avantajı hareket kabiliyetidir. Parmakların maksimum açılma açısı 135 dereceyi bulurken, kavrama çapı 160 milimetreyi aşmaktadır. Bu değerler, robotun sadece küçük parçaları değil, aynı zamanda basketbol topu gibi büyük ve ağır nesneleri de tek elle güvenle tutabilmesini sağlar.

Yüksek hassasiyet ve taktil sensörler

Xhand 1 Pro modeli; parmak uçlarını, eklemleri ve avuç içi bölgesini tamamen kapsayan 18 adet taktil sensörle donatılmıştır. Bu sensörler kapasitif basınç sensörleri ile birlikte çalışır. Sonuç olarak cihaz, 0,1 ile 25 Newton arasındaki geniş bir kuvvet aralığını ölçme yeteneğine sahip olmuştur.

Bu teknoloji, robotun yumurta veya cam kaplar gibi son derece hassas ve kırılgan nesnelerle çalışırken onlara zarar vermemesini garanti eder. Basınç ölçüm hassasiyetinin 0,01 Newton'a kadar indirilmiş olması, mühendislik açısından oldukça yüksek bir sonuçtur. Her bir eklemin hareket hatası ise sadece ±0,25 milimetre sınırında kontrol edilmektedir.

Dayanıklılık ve uygulama alanları

Üreticiler, cihazın uzun ömürlü olmasına özel önem vermişlerdir. Xhand 1 Pro eklemleri, laboratuvar koşullarında 200.000'den fazla yük altındaki test döngüsünü başarıyla tamamlamıştır. Bu durum, robotun endüstriyel ve hizmet sektörlerinde uzun süre arızasız çalışabileceğinin kanıtıdır.

Uzmanlara göre, bu tür teknolojiler gelecekte şu alanlarda devrim yaratabilir:

Tıpta karmaşık cerrahi operasyonların uzaktan yönetimi;

Depolarda farklı boyutlardaki ürünlerin sınıflandırılması;

Ev işlerinde yardımcı robotlar olarak kullanımı;

Tehlikeli ortamlarda insan elinin yerini alan manipülatörlerin oluşturulması.

Özbekistan pazarında da robotiğe olan ilgi artarken, Star Age gibi şirketlerin geliştirmelerinin yerel girişimler ve mühendisler için önemli bir teknolojik örnek teşkil edeceği şüphesizdir. Şu an için cihazın perakende satış fiyatı ve teslimat süreleri hakkında kesin bir bilgi verilmemiştir.