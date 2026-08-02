«FIFA'nın bu tekliften vazgeçmesini memnuniyetle karşıladık. Bu — önemli ve mantıklı bir karar», — KNVB resmi açıklamasından.

FIFA, Avrupa federasyonlarının baskısına dayanamadı — Hollanda artık Infantino'nun liderliğinden umudunu kesti mi?

FIFA Forward Enterprise projesi nedeniyle Avrupa futbolunda bir güven krizi ortaya çıktı. Hollanda federasyonu FIFA yönetimini eleştiri yağmuruna tuttu ve artık yeni bir dönemin başlangıcına işaret etti. Konunun net çözümü makalenin sonunda!

Olayın özü:

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), FIFA ticari haklarının özel yatırımcılara satılmasına karşı çıktı.

Avrupa federasyonları ile birlikte projeye karşı net bir duruş sergilendi.

FIFA'nın projeden vazgeçmesi memnuniyetle karşılandı.

Ana alıntı:

«Biz başından beri UEFA ve diğer Avrupa futbol federasyonları ile birlikte bu projenin içeriğinin bizim için kesinlikle kabul edilemez olduğunu açıkça söylemiştik»

Dikkat çeken hususlar:

Projenin durdurulmasıyla meselenin kapanmadığını KNVB vurguladı.

Infantino liderliğine olan güvenin tamamen kaybolduğu açıkça yazıldı.

Uluslararası futbolda yönetim reformlarının gerçekleştirilmesinin zaruriyeti kaydedildi.

Hollanda ve Avrupa federasyonları, sportif menfaatleri her şeyin önünde tutmaya çağırdı.

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