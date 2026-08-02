Boeing, 737 MAX 7 ve 737 MAX 10 testlerini tamamladı

·80·Teknoloji
Boeing, 737 MAX 7 ve 737 MAX 10 testlerini tamamladı

Havacılık sektörünün lider şirketlerinden biri olan Boeing, en yeni Boeing 737 MAX 7 ve Boeing 737 MAX 10 uçakları için sertifikasyon test programının başarıyla tamamlandığını resmi olarak duyurdu. Bu önemli aşama, nihai sertifikasyon süreci henüz tam olarak bitmemiş olsa da, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) resmi sertifikaları alma yolundaki en büyük teknik engelin başarıyla aşıldığı anlamına geliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Test sürecinin kapsamı ve ana aşamaları

Ixbt.com'un bilgilerine göre, en büyük ve kapsamlı test programı Boeing 737 MAX 10 modeli için gerçekleştirildi. Söz konusu uçak, üç test uçağı yardımıyla toplam süresi 2060 saati aşan 976 sertifikasyon uçuşunu başarıyla tamamladı. Ayrıca gövde yaklaşık 1040 saatlik yer testlerinden de geçirildi.

Testler sırasında uzmanlar, motorların buzlanma önleme sistemi çalışmasını, gelişmiş hücum açısı tespit sistemini ve ıslak pistteki frenleme verimliliğini titizlikle incelediler. Aynı zamanda iniş takımı karakteristikleri incelenerek maksimum hızda uçuşu durdurma testleri gerçekleştirildi. Programın son aşaması olarak kabin sistemleri, özellikle acil durum sinyalleri ve yolcuları bilgilendirme sistemlerinin duyulabilirliği kontrol edildi.

Belgelendirme ve gelecek planları

Boeing temsilcilerinin belirttiğine göre, artık şirket test sonuçlarını analiz etmek, güvenlik değerlendirme prosedürlerini tamamlamak ve nihai belge paketini FAA dairesine sunmak çalışmalarını gerçekleştirmelidir. İlginçtir ki, Boeing 737 MAX 10 son sertifikasyon uçuşunu test pilotu Dan Mengel'in yönetiminde gerçekleştirdi — tam olarak bu pilot dört yıl önce bu uçağı ilk kez gökyüzüne kaldırmıştı.

Şirket verilerine göre, Boeing 737 MAX 7 modeli belge hazırlama konusunda biraz önde gidiyor ve şimdiden sertifikasyon için gerekli malzemelerin yaklaşık yüzde 95'ini tamamlamış durumda. Üretici, önceki programı koruyarak FAA sertifikalarının 2026 yılı sonuna kadar alınmasını, ilk teslimatların ise 2027 yılında başlamasını planlıyor.

Yeni nesil 737 MAX versiyonları, Boeing şirketinin büyük müşterileri tarafından uzun süredir bekleniyor. Özellikle Southwest Airlines havayolu şirketi MAX 7 uçaklarını almayı planlarken, United Airlines ve Delta Air Lines uzatılmış MAX 10 versiyonunu bekleyen ana taşıyıcılar arasında yer alıyor. Dahası, testler sırasında onaylanan tüm değişiklikler, motorlar için güncellenen buzlanma önleme sistemleri dahil olmak üzere, sadece yeni uçaklara değil, halihazırda kullanımda olan 737 MAX ailesine mensup tüm mevcut uçaklara da uygulanacak.

BoeingHavacılıkUçakFAATeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD Hava Kuvvetleri, Blue Origin ile Kargo Taşıma Sözleşmesini GenişlettiABD Hava Kuvvetleri, Blue Origin ile Kargo Taşıma Sözleşmesini GenişlettiBugün, 06:51Kuantum Fiziğinde Önemli Atılım: Bilim İnsanları Egzozistik Süperpozisyonlar YarattıKuantum Fiziğinde Önemli Atılım: Bilim İnsanları Egzozistik Süperpozisyonlar YarattıBugün, 05:56OnePlus 16 amiral gemisi 9000 mAh batarya ve ultra güçlü işlemciyle geliyorOnePlus 16 amiral gemisi 9000 mAh batarya ve ultra güçlü işlemciyle geliyorBugün, 03:26Çin Dünya ve Uzay Güvenliği İçin Yeni Bir Yöntem SunduÇin Dünya ve Uzay Güvenliği İçin Yeni Bir Yöntem SunduBugün, 02:54Küresel bellek kıtlığı MacBook Air tedariğini etkilemeye başladıKüresel bellek kıtlığı MacBook Air tedariğini etkilemeye başladıBugün, 02:50SpaceX Hisselerinin Keskin Düşüşü Elon Musk'ı 600 Milyar Dolardan EttiSpaceX Hisselerinin Keskin Düşüşü Elon Musk'ı 600 Milyar Dolardan EttiBugün, 02:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı