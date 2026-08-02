Boeing, 737 MAX 7 ve 737 MAX 10 testlerini tamamladı

Havacılık sektörünün lider şirketlerinden biri olan Boeing, en yeni Boeing 737 MAX 7 ve Boeing 737 MAX 10 uçakları için sertifikasyon test programının başarıyla tamamlandığını resmi olarak duyurdu. Bu önemli aşama, nihai sertifikasyon süreci henüz tam olarak bitmemiş olsa da, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) resmi sertifikaları alma yolundaki en büyük teknik engelin başarıyla aşıldığı anlamına geliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Test sürecinin kapsamı ve ana aşamaları

Ixbt.com'un bilgilerine göre, en büyük ve kapsamlı test programı Boeing 737 MAX 10 modeli için gerçekleştirildi. Söz konusu uçak, üç test uçağı yardımıyla toplam süresi 2060 saati aşan 976 sertifikasyon uçuşunu başarıyla tamamladı. Ayrıca gövde yaklaşık 1040 saatlik yer testlerinden de geçirildi.

Testler sırasında uzmanlar, motorların buzlanma önleme sistemi çalışmasını, gelişmiş hücum açısı tespit sistemini ve ıslak pistteki frenleme verimliliğini titizlikle incelediler. Aynı zamanda iniş takımı karakteristikleri incelenerek maksimum hızda uçuşu durdurma testleri gerçekleştirildi. Programın son aşaması olarak kabin sistemleri, özellikle acil durum sinyalleri ve yolcuları bilgilendirme sistemlerinin duyulabilirliği kontrol edildi.

Belgelendirme ve gelecek planları

Boeing temsilcilerinin belirttiğine göre, artık şirket test sonuçlarını analiz etmek, güvenlik değerlendirme prosedürlerini tamamlamak ve nihai belge paketini FAA dairesine sunmak çalışmalarını gerçekleştirmelidir. İlginçtir ki, Boeing 737 MAX 10 son sertifikasyon uçuşunu test pilotu Dan Mengel'in yönetiminde gerçekleştirdi — tam olarak bu pilot dört yıl önce bu uçağı ilk kez gökyüzüne kaldırmıştı.

Şirket verilerine göre, Boeing 737 MAX 7 modeli belge hazırlama konusunda biraz önde gidiyor ve şimdiden sertifikasyon için gerekli malzemelerin yaklaşık yüzde 95'ini tamamlamış durumda. Üretici, önceki programı koruyarak FAA sertifikalarının 2026 yılı sonuna kadar alınmasını, ilk teslimatların ise 2027 yılında başlamasını planlıyor.

Yeni nesil 737 MAX versiyonları, Boeing şirketinin büyük müşterileri tarafından uzun süredir bekleniyor. Özellikle Southwest Airlines havayolu şirketi MAX 7 uçaklarını almayı planlarken, United Airlines ve Delta Air Lines uzatılmış MAX 10 versiyonunu bekleyen ana taşıyıcılar arasında yer alıyor. Dahası, testler sırasında onaylanan tüm değişiklikler, motorlar için güncellenen buzlanma önleme sistemleri dahil olmak üzere, sadece yeni uçaklara değil, halihazırda kullanımda olan 737 MAX ailesine mensup tüm mevcut uçaklara da uygulanacak.