Yapay Zeka Bağımlılığı: Dünya Liderleri ABD'nin Teknolojik Kısıtlamalarından Endişeli

G7 zirvesi kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi dahil olmak üzere dünya liderleri, ABD'nin yapay zeka (AI) alanındaki monopolünden ve bu teknolojileri istedikleri an kapatma yeteneğinden ciddi endişe duyduklarını belirttiler. Financial Times'ın haberine göre, bu konu Donald Trump yönetiminin Anthropic şirketinin en yeni modellerinin ihracatına getirdiği yasaktan sonra daha da güncel hale geldi. Techcrunch.com haber veriyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 liderleri, OpenAI CEO'su Sam Altman ve Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin katıldığı bir öğle yemeği sırasında, ABD hükümetinin "istediği zaman düğmeye basıp sistemi kapatabileceği" konusunda uyarıda bulundu. Macron'a göre, bu tür beklenmedik kısıtlamalar sadece Avrupa ekonomisine zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda Amerikan teknoloji şirketlerine olan güveni de sarsar.

Dijital Egemenlik Meselesi

Bu endişelerin nedeni, Donald Trump yönetiminin ulusal güvenlik gerekçeleriyle Anthropic şirketine ait Mythos 5 ve Fable 5 modellerinin ihracatını yasaklaması oldu. Amazon'un, bu modellerde güvenlik bariyerlerinin aşılabilmesi konusunda Beyaz Saray'ı uyarmasının ardından ihracat durdurulmuştu. Uzmanlar diğer açık modellerde de benzer özelliklerin olduğunu belirtse de kısıtlamalar yürürlükte kalmaya devam ediyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi da demokratik devletlerin, kritik altyapılarını korumak için gelişmiş AI modellerine engelsiz erişim imkanına sahip olması gerektiğini vurguladı. Modi'ye göre, tek bir devletin kararıyla küresel teknolojik zincirlerin kopması uluslararası istikrara tehdit oluşturmaktadır.

"Güvenilir Ortaklar" Sistemi

Durumu çözmek için G7 ülkeleri arasında özel bir "güvenilir ortaklar" şeması oluşturulması öneriliyor. Bu sistem kapsamında, ABD dışındaki ülkelerin Anthropic ve OpenAI gibi şirketlerin gelişmiş teknolojilerinden ABD kısıtlamaları olmadan yararlanma hakkına sahip olması öngörülüyor. Bunun temel şartı olarak, bu teknolojilerin Çin gibi rakiplere karşı korunma amacıyla kullanılması belirlenebilir.

Kanada merkezli Cohere şirketinin yöneticisi Aidan Gomez, birkaç büyük teknoloji devine bağımlı kalmanın devletlerin dayanıklılığına zarar verdiğini belirtti. Gomez, dijital egemenliğin sadece bir pazar rekabeti değil, önümüzdeki on yıllarda ekonomik güvenliğin kimin kontrolünde olacağı meselesi olduğunu kaydetti.

Şu anda Avrupa ve diğer bölgeler kendi bağımsız AI modellerini geliştirmeye çalışıyor. Ancak Amerikan şirketleri teknolojik olarak çok ileride olduğu için uluslararası toplum şimdilik ABD altyapısına güvenmek zorunda kalıyor. TechCrunch analistlerine göre, Washington modellerine erişimi garanti etmezse, uluslararası müşteriler Amerikan teknolojilerinden vazgeçmenin yollarını aramaya başlayacak.