Anthropic Kurumsal Pazarda İlk Kez OpenAI'ı Geride Bıraktı

·23·Teknoloji
Anthropic Kurumsal Pazarda İlk Kez OpenAI'ı Geride Bıraktı

Yapay zeka alanındaki rekabet yeni bir aşamaya taşındı: Mayıs ayı sonu itibarıyla Anthropic, işletme harcamaları payı bakımından ana rakibi OpenAI'ı ilk kez geride bırakmayı başardı. Ramp platformasının verilerine göre, kurumsal müşterilerin yapay zeka hizmetlerine harcadığı tutarlarda Anthropic'in payı yüzde 41'e ulaşırken, OpenAI'ın oranı yüzde 39,5 olarak gerçekleşti. Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin bu başarısı, özellikle Claude Opus model ailesine olan yüksek taleple açıklanıyor. Kurumlar, bu modelleri API üzerinden programlama ve karmaşık analitik görevleri yerine getirmek için yaygın olarak kullanıyor. Finansal göstergelerdeki artışla birlikte Anthropic 65 milyar dolar yatırım çekti ve şirketin toplam değeri 965 milyar dolar olarak belirlendi. Ayrıca şirket, ilk kârlı çeyreğinin ardından IPO (halka arz) sürecine hazırlanıyor.

Beyaz Saray ile Anlaşmazlık ve İhracat Kısıtlamaları

Başarılı finansal göstergelere rağmen Anthropic, ABD hükümeti ile ciddi bir düzenleme anlaşmazlığı yaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, şirkete yeni modellerin kullanımını kısıtlamaya yönelik resmi bir talep gönderdi. Özellikle Mythos 5 ve Fable 5 modellerinin, şirketin kendi yabancı çalışanları da dahil olmak üzere ABD vatandaşı olmayan kişiler tarafından kullanılması yasaklandı.

Bu baskının ardından Anthropic, söz konusu modelleri piyasadan çekmek zorunda kaldı. Resmi olarak bu durum ihracat kısıtlamalarıyla açıklansa da, sektör uzmanları bunu Fable 5 modelinin güvenlik sistemlerindeki zafiyetlerle ilişkilendiriyor. Daha önce şirketin kendisi de en güçlü modellerinin yazılımdaki hataları aramak veya tehlikeli amaçlarla kullanılabileceği konusunda endişelerini dile getirmiş ve erişimi kısıtlamıştı.

Hükümetle olan anlaşmazlıklar daha derin köklere sahip. Bu yılın Mart ayında ABD yönetimi, Anthropic şirketini tedarik zinciri için yüksek riskli tedarikçiler listesine eklemişti. Buna, şirketin kendi modellerini kitlesel gözetleme sistemleri ve otonom silahlar geliştirmek için sunmayı reddetmesi neden oldu.

Gelecekteki Belirsizlikler ve IPO Beklentileri

Şu anda kurumsal sektör, Claude Opus gibi güvenilir modellere yatırım yapmaya devam ediyor. İş dünyası temsilcileri için yapay zekanın iş verimliliğini artırması, siyasi baskılardan daha önemli olmaya devam ediyor. Ancak Anthropic etrafındaki siyasi durum, şirketin borsaya açılma planlarına gölge düşürebilir.

Uzmanlar, iş göstergelerindeki artışın ve siyasi baskının aynı anda gerçekleşmesinin yatırımcılar için belirsizlik yarattığını belirtiyor. Şirket bir yandan teknolojik liderliği ele geçirirken, diğer yandan devlet denetimi altındaki karmaşık düzenleme süreçlerine katlanmak zorunda kalıyor. Bu durum, yaklaşan IPO öncesinde şirketin piyasa değerini etkileyecek temel faktörlerden biri olacak.

AnthropicOpenAIClaude OpusYapay ZekaIPO
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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