iPhone kullanıcıları için Max mesajlaşma uygulamasında bildirimler geri geldi

·21·Teknoloji
iPhone kullanıcıları için Max mesajlaşma uygulamasında bildirimler geri geldi

Rusya'nın Max mesajlaşma uygulaması kullanıcıları, iPhone cihazlarında kaybolan bildirimleri geri getirme imkanına kavuştu. Apple Store'dan kaldırılan ve kısıtlamalarla karşılaşan uygulama, artık işlevselliğini web teknolojileri yardımıyla geri kazanıyor. Bu bilgi ixbt.com yayını tarafından paylaşıldı. Ixbt.com haber veriyor.

Hatırlatalım, bu yılın 3 Haziran tarihinde Max uygulaması Apple App Store'dan resmi olarak kaldırılmıştı. O dönemde Apple, bu kararı mevcut yaptırım kısıtlamalarıyla açıklamıştı. Sonuç olarak sadece uygulamayı indirme imkanı kapanmakla kalmadı, aynı zamanda yüklü olan uygulamalarda yeni mesajlar hakkında bilgi veren bildirimler de çalışmayı durdurdu.

Bildirimleri açma kılavuzu

Şu anda bildirimleri geri getirmek için kullanıcılardan mesajlaşma uygulamasının özel web sürümünü kullanmaları isteniyor. İşlem Safari tarayıcısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Öncelikle kullanıcı, web.max.ru adresi üzerinden siteye girmeli ve telefon numarasıyla yetkilendirme yapmalıdır.

Sisteme giriş yaptıktan sonra, Safari tarayıcısının alt kısmındaki "Paylaş" (Share) düğmesine basılmalı ve ardından menüden "Ana Ekrana Ekle" (Add to Home Screen) seçeneği seçilmelidir. Bundan sonra, iPhone ana ekranında mesajlaşma uygulamasının ayrı bir simgesi belirir ve bağımsız bir uygulama gibi çalışmaya başlar.

Yeni oluşturulan kısayol üzerinden sisteme tekrar girildiğinde, cihaz kullanıcıdan bildirim göndermek için izin ister. Bu istek onaylandığında, yeni mesajlar hakkındaki bilgiler tıpkı normal uygulamalarda olduğu gibi ekranda görünmeye başlar. Bu yöntem, Apple'ın mağaza kısıtlamalarını aşma imkanı sağlar.

Bu durum, teknoloji dünyasında PWA (Progressive Web Apps) teknolojisinin öneminin arttığını bir kez daha kanıtlıyor. Bazı banka ve finans uygulamaları yaptırımlar nedeniyle silindiğinde, tam olarak bu tür web çözümlerinin tek çare olarak kalması nedeniyle bu deneyim diğer kullanıcılar için de ilgi çekici olabilir.

Şu ana kadar Apple bu yönteme karşı sert önlemler almadı, ancak şirket ekosistem güvenliğini öne sürerek gelecekte web uygulamalarının yeteneklerini kısıtlama ihtimali de yok değil. Buna rağmen, Max mesajlaşma uygulaması ekibi kitlesini korumak için tüm teknik imkanları seferber ediyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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