Uygulama Mağazalarında Büyük Dolandırıcılık: Genesis Tech Ağı Nasıl İfşa Oldu?

·3·Teknoloji
Uygulama Mağazalarında Büyük Dolandırıcılık: Genesis Tech Ağı Nasıl İfşa Oldu?

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), mobil uygulama pazarındaki en büyük dolandırıcılık ağlarından biri olan Genesis Tech şirketine karşı dava açtı. Bu dava, modern teknoloji dünyasında abonelik hizmetleri aracılığıyla kullanıcıları aldatmanın ne kadar karmaşık ve sistematik bir hale geldiğini göstermektedir. Şirket, gizli şirketler ağı üzerinden yüz milyonlarca doları yasa dışı olarak sahiplenmekle suçlanıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

FTC verilerine göre Genesis Tech, gerçek kimliğini gizlemek için Kıbrıs'ta kayıtlı ve Ukrayna'da faaliyet gösteren onlarca yan kuruluştan yararlandı. Bu ağa MadMuscles, Harna ve Unimeal gibi fitness uygulamaları, PDF Guru ve PDF Master gibi servislerin yanı sıra Nebula astroloji ve Wisey üretkenlik uygulamaları dahildi. Sadece beş ana yan kuruluşun 2023'ten 2025 ortalarına kadar elde ettiği gelir yaklaşık 250 milyon dolara ulaştı.

Karmaşık Gizlenme Şeması

Bu dolandırıcılık ağı, Apple ve Google gibi teknoloji devlerinin denetim sistemlerini atlatmak için oldukça kurnaz yöntemler kullandı. Genesis Tech, sürekli olarak yeni tüzel kişilikler ve satıcı hesapları (merchant accounts) açtı. Bu sayede, dolandırıcılık karşıtı izleme programlarından yıllarca kaçmayı başardılar. Fonlar ise çeşitli uluslararası transferler aracılığıyla iz bırakmadan yok edildi.

ixbt.com'un haberine göre, Eylül 2025'e kadar olan 12 aylık süre içinde şirketle bağlantılı tüm PayPal hesapları üzerinden gerçekleşen işlemler toplam 700 milyon dolara ulaştı. Bu rakamlar, dolandırıcılığın kapsamının ne kadar geniş olduğunu ve sıradan kullanıcıların cüzdanlarına ciddi zarar verildiğini kanıtlıyor.

Abonelikten Çıkmanın İmkansızlığı

Genesis Tech uygulamalarının temel tehlikesi, "tuzak" tarzında çalışmalarıydı. Kullanıcılara hizmetler ücretsiz veya çok düşük fiyatlarla sunuluyor, ancak kayıt olur olmaz otomatik olarak pahalı abonelikler etkinleştiriliyordu. Daha da kötüsü, uygulamalarda ve web sitelerinde aboneliği iptal etme butonu kasıtlı olarak kaldırılmış veya gizlenmişti. Çoğu durumda, müşterilerin izni olmadan ek hizmetler için para çekildi veya tek seferlik satın alınan bir ürün için iki kez ücret alındı.

Bu durum, kullanıcılar için önemli bir uyarı niteliğindedir. App Store ve Google Play mağazalarında bu tür "akıllı" dolandırıcılık şemaları artmaktadır. Uzmanlar, herhangi bir uygulamayı indirmeden önce geliştiricisini kontrol etmeyi ve şüpheli aboneliklere banka kartlarını bağlamamayı tavsiye ediyor. Şu anda dava Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'nde görülmektedir ve Stamatis Skianis ile Oksana Kucher gibi yöneticilerin sorumlu tutulması beklenmektedir.

TeknolojiDolandırıcılıkUygulamalarAppleGoogle
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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