Yapay Zeka ve Maliyetler: Şirketler Beklenen Gelirleri Hesaplayamıyor

Günümüzde Silikon Vadisi'nde yapay zeka (AI) teknolojilerine olan ilgi zirve noktasına ulaşmış olsa da, büyük şirketler bu inovasyonların ekonomik verimliliğini analiz etmede ciddi zorluklarla karşılaşıyor. İlk heyecan, yerini artık kesin hesaplamalara ve maliyet optimizasyonu meselelerine bırakıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

NEA girişim sermayesi fonu ortağı Tiffany Luck, TechCrunch'ın Equity podcast'inde, birçok şirketin AI araçlarını uygulamaya koyarken beklenmedik finansal engellerle karşılaştığını vurguladı. Yıl başında popülerleşen "tokenmaxxing" (AI imkanlarından maksimum düzeyde faydalanma) trendi, artık bütçe kısıtlamalarıyla çatışıyor. Örneğin, Uber şirketinin yıllık AI bütçesini sadece birkaç ay içinde tükettiğine dair bilgiler sektör uzmanlarını düşündürdü.

Durum o kadar ciddi ki, bazı kuruluşlar çalışanları için Claude gibi gelişmiş sinir ağı lisanslarını kısıtlamak zorunda kaldı. Meta şirketi ise kendi iç sıralama sistemini (leaderboard) durdurdu. Bu durum, teknoloji devlerinin bile AI için harcanan kaynaklar ile elde edilen gerçek kazanç (ROI) arasındaki dengeyi henüz kuramadığını gösteriyor.

Yatırımlar ve Gerçek Sonuçlar Arasındaki Çelişki

Tiffany Luck'a göre, günümüzde girişimler için yeni fırsat kapıları açılıyor. Artık işletmeler sadece bir AI modeli satın almayı değil, aynı zamanda bu teknolojinin maliyetlerini izleyen ve verimliliğini ölçen araçlar arıyor. Bu da iş dünyasında yapay zekaya yaklaşımın değiştiğini gösteriyor.

Özbekistan pazarında da yerel şirketler ve bankalar yavaş yavaş ChatGPT ve diğer generatif modelleri sistemlerine entegre ediyor. Ancak uluslararası deneyimler gösteriyor ki, sistemi sadece çalıştırmak yeterli değil. Her sorgu ve işlenen veri (token) için ödenen ücretin, uzun vadede şirketin lehine olması şart.

Uzmanlar ayrıca, kişisel ajanların ve tüketiciler için yaratılacak "sihirli anların" (magic moments) gelecekte AI pazarının ana itici gücü olacağını tahmin ediyor. Ancak bu hedefe ulaşma yolunda şirketlerin önce finansal stratejilerini gözden geçirmeleri ve AI yatırımlarından dönecek geliri net bir şekilde hesaplamaları gerekecek.

Sonuç olarak, yapay zeka dönemi artık "hype" aşamasından gerçek ekonomik analiz aşamasına geçiyor. Gelecek yıllarda sadece teknolojiyi uygulayanlar değil, ondan akılcı ve tasarruflu şekilde faydalanabilenler piyasada galip gelecek.