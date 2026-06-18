Ünlü yatırımcı Roelof Botha SpaceX yönetim kuruluna katıldı

·25·Teknoloji
Ünlü yatırımcı Roelof Botha SpaceX yönetim kuruluna katıldı

Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketi, yönetim kurulu üyelerini genişletme kararı aldı. Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu resmi rapora göre, Sequoia Capital risk sermayesi fonunun eski yöneticisi Roelof Botha, SpaceX yönetim kurulu üyeliğine atandı. Bu atama, şirketin tarihindeki en büyük halka arz (IPO) sürecinden bir hafta sonra duyuruldu. Techcrunch.com haber veriyor.

Roelof Botha sadece yönetim kurulu üyesi değil, aynı zamanda şirketin denetim komitesinde de görev alacak. SpaceX temsilcileri, Botha'nın uzun yıllara dayanan deneyiminin ve halka açık şirketleri yönetme konusundaki uzmanlığının kurumsal yönetişimi daha da geliştireceğini vurguladı. Görev süresinin, hissedarların bir sonraki yıllık toplantısına kadar sürmesi planlanıyor.

PayPal dönemindeki tanışıklık ve uzun süreli iş birliği

İlginç olan şu ki, Roelof Botha ve Elon Musk'ın yolları yaklaşık çeyrek asır önce kesişmişti. Botha 2000 yılında PayPal ödeme sisteminde çalışmaya başladığında, Musk şirketin CEO'su konumundaydı. O dönemde Musk şirketten ayrılmak zorunda kalsa da, aralarındaki profesyonel ilişkiler korundu. Botha'nın geçen yılın sonunda Sequoia Capital yönetiminden ayrılmasının ardından SpaceX projesine katılması, mantıklı bir devam adımı olarak görülüyor.

Sequoia Capital fonu, SpaceX şirketine 2019 yılında yatırım yapmıştı. Bilgilere göre, IPO sürecine kadar fon, uzay devinin %1,5 hissesine sahipti. Bugün itibarıyla bu hissenin piyasa değerinin 20 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor ki bu da risk sermayesi piyasasındaki en başarılı yatırımlardan biri olarak kabul ediliyor.

Kurul yapısı ve stratejik önemi

Botha'nın gelişiyle birlikte SpaceX yönetim kurulu üye sayısı dokuza ulaştı. Şu anda kurulda Elon Musk'ın en yakın güvenilir isimleri arasında Antonio Gracias, Luke Nosek ve SpaceX COO'su Gwynne Shotwell gibi deneyimli uzmanlar bulunuyor. Ayrıca Google yöneticisi Donald Harrison da kurul üyesi olarak görev yapıyor.

Uzmanlara göre, bu düzeyde bir finansçı ve stratejistin kurula katılması SpaceX için kritik bir aşamada gerçekleşti. Şirketin artık sadece özel projeler yürüten bir startup değil, halka açık piyasanın büyük bir oyuncusu olarak şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırması gerekiyor. Roelof Botha'nın denetim alanındaki deneyiminin tam da bu konularda belirleyici olması bekleniyor.

Botha henüz bu atamayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak SpaceX tarafından sunulan belgeler, şirketin uzun vadeli finansal istikrarı sağlamaya ciddi önem verdiğini gösteriyor. Bu tür değişikliklerin, uzay teknolojileri pazarında yatırımcı güvenini daha da pekiştireceği şüphesiz.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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