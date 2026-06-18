Evrenin Derinliklerindeki Sır: Tarihin En Güçlü Nötrinolarından Birinin Kaynağı Belirlendi

·16·Teknoloji
Evrenin Derinliklerindeki Sır: Tarihin En Güçlü Nötrinolarından Birinin Kaynağı Belirlendi

Uluslararası bir astronom ekibi, Dünya'da kaydedilen en yüksek enerjili nötrino sinyallerinden birinin çıkış noktasını belirlemeyi başardı. Eylül 2021'de Antarktika'daki IceCube gözlemevi tarafından kaydedilen IC 210922A olayı, uzun süre bilim dünyası için bir gizem olarak kalmıştı. Bu parçacığın enerjisi yaklaşık 750 TeV olarak ölçüldü ki bu, modern gözlemler tarihinin en yüksek değerlerinden biridir. Ixbt.com haber veriyor.

Bilim insanları başlangıçta Fermi ve Swift uzay teleskopları yardımıyla Eridanus takımyıldızı bölgesinde bu sinyalin kaynağını aradılar, ancak geleneksel yöntemler herhangi bir sonuç vermedi. Ancak Hawaii'de bulunan JCMT alt-milimetre teleskobu ve SMA radyo teleskobunun verileri analiz edildikten sonra gerçek tablo netleşti. Araştırmacılar, yoğun gaz ve toz bulutlarının arkasına gizlenmiş, daha önce bilime yabancı olan JCMT0402-0424 galaksisini keşfettiler.

Gizli Galaksinin Şaşırtıcı Gücü

Yeni keşfedilen bu galaksi, Dünya'dan yaklaşık 13 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Optik spektrumda neredeyse görünmez olsa da, alt-milimetre dalga boylarında son derece aktif olduğu anlaşıldı. Boyut olarak kompakt olmasına rağmen, bu nesne Samanyolu galaksisinden onlarca, hatta yüzlerce kat daha hızlı yeni yıldızlar oluşturuyor. Güçlü nötrino akışına tam olarak bu sürecin neden olduğu tahmin ediliyor.

Tayvan Ulusal Merkezi Üniversitesi araştırmacısı Yudji Urata'nın verdiği bilgilere göre, bu tür kompakt ve yıldız oluşumlu galaksiler evrende yaygın olabilir. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, IceCube gözlemevi tarafından kaydedilen dağınık parçacık akışının %20'ye varan kısmı, tam olarak bu tür uzak ve gizli galaksiler tarafından üretiliyor. Bu durum, evrenin nötrino arka plan radyasyonunu anlamada yeni bir sayfa açıyor.

Kütleçekimsel Mercekleme Etkisi ve Keşfin Önemi

JCMT0402-0424 galaksisinin incelenmesinde kütleçekimsel mercekleme etkisi belirleyici bir rol oynadı. Gözlem hattında bulunan başka bir galaksi, kendi kütleçekimiyle uzak nesneden gelen ışığı güçlendirdi. Analizler, galaksi merkezinde aşırı yoğun gaz ve toz bulutlarının mevcut olduğunu gösterdi. Tam da bu ortamda meydana gelen yüksek enerjili süreçler, tarihin en güçlü nötrino patlamalarından birine neden oldu.

Bu keşif, sadece nötrinoların kökenini değil, aynı zamanda erken evrendeki galaksilerin oluşum sürecini de daha iyi anlamaya yardımcı oluyor. Söz konusu araştırma sonuçları, evrenin en uç noktalarında hayal ettiğimizden daha fazla aktif sürecin gerçekleştiğini kanıtlıyor. Gelecekte bu tür "gizli" nesnelerin incelenmesinin modern astrofiziğin temel yönlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

UzayAstronomiNötrinoIceCubeGalaksi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Samsung Ekran Dünyasında Devrim Yaptı: 40.000 Nit Parlaklığa Sahip RGB OLEDoS TanıtıldıSamsung Ekran Dünyasında Devrim Yaptı: 40.000 Nit Parlaklığa Sahip RGB OLEDoS TanıtıldıBugün, 04:56Blue Origin uzay tarihinde yeni bir rekor kırdı: BE-7 motoru 41 dakika çalıştıBlue Origin uzay tarihinde yeni bir rekor kırdı: BE-7 motoru 41 dakika çalıştıBugün, 02:25Apple Beklenmedik Bir Stratejiye Geçiyor: iPhone Air 2 Hakkında İlk Detaylar Belli OlduApple Beklenmedik Bir Stratejiye Geçiyor: iPhone Air 2 Hakkında İlk Detaylar Belli OlduBugün, 01:57Google Docs Kullanıcıları İçin Kılavuz: Gemini AI Nasıl Kapatılır?Google Docs Kullanıcıları İçin Kılavuz: Gemini AI Nasıl Kapatılır?Bugün, 01:23Yapay Zeka Nedeniyle iPhone Fiyatlarının Önemli Ölçüde Artması BekleniyorYapay Zeka Nedeniyle iPhone Fiyatlarının Önemli Ölçüde Artması BekleniyorBugün, 23:27Ugreen, kompakt ve güçlü PB541 taşınabilir güç kaynağını tanıttıUgreen, kompakt ve güçlü PB541 taşınabilir güç kaynağını tanıttıBugün, 23:25
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı