Evrenin Derinliklerindeki Sır: Tarihin En Güçlü Nötrinolarından Birinin Kaynağı Belirlendi

Uluslararası bir astronom ekibi, Dünya'da kaydedilen en yüksek enerjili nötrino sinyallerinden birinin çıkış noktasını belirlemeyi başardı. Eylül 2021'de Antarktika'daki IceCube gözlemevi tarafından kaydedilen IC 210922A olayı, uzun süre bilim dünyası için bir gizem olarak kalmıştı. Bu parçacığın enerjisi yaklaşık 750 TeV olarak ölçüldü ki bu, modern gözlemler tarihinin en yüksek değerlerinden biridir. Ixbt.com haber veriyor.

Bilim insanları başlangıçta Fermi ve Swift uzay teleskopları yardımıyla Eridanus takımyıldızı bölgesinde bu sinyalin kaynağını aradılar, ancak geleneksel yöntemler herhangi bir sonuç vermedi. Ancak Hawaii'de bulunan JCMT alt-milimetre teleskobu ve SMA radyo teleskobunun verileri analiz edildikten sonra gerçek tablo netleşti. Araştırmacılar, yoğun gaz ve toz bulutlarının arkasına gizlenmiş, daha önce bilime yabancı olan JCMT0402-0424 galaksisini keşfettiler.

Gizli Galaksinin Şaşırtıcı Gücü

Yeni keşfedilen bu galaksi, Dünya'dan yaklaşık 13 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Optik spektrumda neredeyse görünmez olsa da, alt-milimetre dalga boylarında son derece aktif olduğu anlaşıldı. Boyut olarak kompakt olmasına rağmen, bu nesne Samanyolu galaksisinden onlarca, hatta yüzlerce kat daha hızlı yeni yıldızlar oluşturuyor. Güçlü nötrino akışına tam olarak bu sürecin neden olduğu tahmin ediliyor.

Tayvan Ulusal Merkezi Üniversitesi araştırmacısı Yudji Urata'nın verdiği bilgilere göre, bu tür kompakt ve yıldız oluşumlu galaksiler evrende yaygın olabilir. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, IceCube gözlemevi tarafından kaydedilen dağınık parçacık akışının %20'ye varan kısmı, tam olarak bu tür uzak ve gizli galaksiler tarafından üretiliyor. Bu durum, evrenin nötrino arka plan radyasyonunu anlamada yeni bir sayfa açıyor.

Kütleçekimsel Mercekleme Etkisi ve Keşfin Önemi

JCMT0402-0424 galaksisinin incelenmesinde kütleçekimsel mercekleme etkisi belirleyici bir rol oynadı. Gözlem hattında bulunan başka bir galaksi, kendi kütleçekimiyle uzak nesneden gelen ışığı güçlendirdi. Analizler, galaksi merkezinde aşırı yoğun gaz ve toz bulutlarının mevcut olduğunu gösterdi. Tam da bu ortamda meydana gelen yüksek enerjili süreçler, tarihin en güçlü nötrino patlamalarından birine neden oldu.

Bu keşif, sadece nötrinoların kökenini değil, aynı zamanda erken evrendeki galaksilerin oluşum sürecini de daha iyi anlamaya yardımcı oluyor. Söz konusu araştırma sonuçları, evrenin en uç noktalarında hayal ettiğimizden daha fazla aktif sürecin gerçekleştiğini kanıtlıyor. Gelecekte bu tür "gizli" nesnelerin incelenmesinin modern astrofiziğin temel yönlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.