SpaceX Yeni Uçuşa Hazır: Starship Platformasında Su Sistemi Test Edildi

·18·Teknoloji
SpaceX Yeni Uçuşa Hazır: Starship Platformasında Su Sistemi Test Edildi

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketi, en güçlü roketi olan Starship projesini geliştirme yolunda bir sonraki önemli aşamayı tamamladı. Texas'taki Starbase uzay üssünde bulunan Pad 2 fırlatma platformasında, ısıyı geri itmek ve alev basıncını azaltmak için tasarlanan su sistemi başarıyla test edildi. Bu bilgiyi Ixbt.com haber veriyor.

NASASpaceflight yayınına göre, test sırasında fırlatma platformunun tabanından yüksek basınç altında devasa su akımları püskürtüldü. Bu sistem, roket motorları ateşlendiğinde oluşan ekstrem sıcaklıkları düşürmek ve şok dalgalarını yumuşatmak için hizmet ediyor. Su akımları Raptor motorlarının alevleriyle çarpıştığında yoğun buhar bulutları oluşturarak altyapının erimesini önlüyor.

Uzmanlar, bunun Starship projesinin 12. uçuşundan sonra gerçekleştirilen dördüncü benzer kontrol olduğunu belirtiyor. Sistemin kararlı çalışması, gelecek görevlerin güvenliğini sağlamada kritik öneme sahip. Çünkü dünyanın en büyük roketi kabul edilen Starship, onlarca motoruyla fırlatma platformuna benzeri görülmemiş bir basınç uyguluyor.

Gelecek Planları ve Orbital Uçuş Perspektifleri

SpaceX Başkanı ve Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell'in verdiği bilgilere göre, sıradaki 12. uçuş senaryosu büyük ölçüde Flight 12 deneyimini tekrarlayacak. Ancak şirket mühendisleri her denemede teknik göstergeleri iyileştiriyor. En heyecan verici gelişme ise, 14. uçuşun Starship tarihindeki ilk tam orbital uçuş olması bekleniyor.

Şu anda SpaceX sadece Texas'ta değil, Florida'daki Cape Canaveral'da da aktif olarak çalışıyor. Orada, dev roketleri havada "yakalama" özelliğine sahip Mechazilla kulesinin kurulum süreci başladı. Bu teknoloji, roketin birinci aşamasının yeniden kullanılabilirlik verimliliğini yeni bir seviyeye taşıyacak.

Bu testler, SpaceX şirketinin Mars'a uçuş ve Ay'ı kolonize etme konusundaki küresel stratejisinin bir parçasıdır. Starship projesinin başarısı, sadece özel uzay havacılığını değil, tüm insanlığın uzaya çıkış maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir. Şu anda mühendisler tüm sistemlerin son ayar çalışmalarını yürütüyor.

SpaceXStarshipElon MuskTeknolojiUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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