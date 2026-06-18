Apple Brezilya'da App Store Tekelini Yumuşatmak Zorunda Kaldı

·11·Teknoloji
Apple Brezilya'da App Store Tekelini Yumuşatmak Zorunda Kaldı

Apple şirketi, Brezilya pazarında iOS uygulamalarının dağıtımı ve ödeme kurallarında ciddi değişiklikler yaptığını duyurdu. Artık bu ülkedeki geliştiriciler, ürünlerini sadece resmi App Store üzerinden değil, alternatif uygulama mağazaları aracılığıyla da kullanıcılara sunabilecekler. Bu adım, teknoloji devinin uzun yıllardır süregelen kapalı ekosisteminde yeni bir çatlak olarak değerlendiriliyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Söz konusu değişiklikler, Apple ile Brezilya'nın rekabet düzenleme kurumu CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) arasındaki anlaşma sonucunda gerçekleşti. Böylece Brezilya, Avrupa Birliği ve Japonya'dan sonra Apple'ı kurallarını yumuşatmaya zorlayan bir sonraki büyük pazar oldu. Bu süreçler, küresel ölçekte teknoloji platformlarının tekeline karşı mücadelenin güçlendiğini gösteriyor.

Güvenlik Önlemleri ve Yeni Gereksinimler

Apple temsilcileri, alternatif mağazalara izin verilse bile güvenlik meselelerinin odak noktasında kalacağını vurguladı. App Store dışında dağıtılan tüm uygulamaların özel bir noter onayından geçmesi gerekiyor. Ayrıca, alternatif platform operatörleri için ayrı yetkilendirme gereksinimleri getirilecek. Bu önlemler, kullanıcıları, özellikle de çocukları, uygunsuz içeriklerden ve dolandırıcılıktan korumayı amaçlıyor.

Geliştiriciler için mali şartlar da değişti. Apple, Brezilya'daki faaliyetleri için güncellenmiş bir lisans sözleşmesi sundu. Buna göre, artık Core Technology Commission (CTC) olarak adlandırılan %5'lik bir komisyon ücreti uygulanacak. Bu sistem daha önce Avrupa Birliği'nde test edilmişti ve uygulamaların nerede (App Store, web sitesi veya alternatif mağaza) dağıtıldığından bağımsız olarak geçerli olacak.

Küresel Eğilim ve Sonuçlar

Son yıllarda Apple, dünya genelinde düzenleyici kurumların baskısı altında kalıyor. Örneğin, ABD'de Epic Games ile yaşanan dava sürecinin ardından şirket, geliştiricilerin kullanıcıları harici ödeme sistemlerine yönlendirmesine izin vermek zorunda kalmıştı. Brezilya'daki durum da bu tür hukuki ve ekonomik mücadelelerin mantıksal bir devamıdır.

Brezilyalı geliştiricilere yeni şartları kabul etmeleri için 6 Temmuz 2026 tarihine kadar süre verildi. Uzmanlara göre, bu tür değişiklikler Orta Asya bölgesi dahil diğer gelişmekte olan ülkeler için de bir örnek teşkil edebilir. Eğer bu uygulama büyük pazarlarda başarılı olursa, gelecekte iPhone kullanıcılarının dünya genelinde uygulama yükleme konusunda daha fazla özgürlüğe sahip olması bekleniyor.

ixbt.com'un aktardığına göre Apple, bu adımı gönüllü olarak değil, yerel mevzuat gerekliliklerine uyum sağlamak ve milyonlarca dolarlık cezalardan kaçınmak amacıyla attı. Bu durum, teknoloji dünyasındaki "kapalı bahçe" (walled garden) kavramının yavaş yavaş çöktüğünü gösteriyor.

AppleApp StoreBrezilyaiOSTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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