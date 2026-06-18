Rusya'nın teknoloji devleri SberDevices ve Rostelekom şirketleri stratejik iş birliği çerçevesinde bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında "Rostelekom Klyuch" platformu, Sber'in "Akıllı Ev" sistemiyle entegre edilecek. Bu yeniliğin, çok daireli binalarda yaşayanlar için ev konforunu yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Proje kapsamında kullanıcılar, evlerindeki altyapıyı Sber akıllı hoparlörleri aracılığıyla sesli komutlarla yönetme imkanına sahip olacaklar. Örneğin, bir misafir geldiğinde diafonu uzaktan açmak veya giriş kapısındaki durumu sesle kontrol etmek mümkün olacak. Bu tür çözümler, günlük işleri kolaylaştırmaya ve zamandan tasarruf etmeye hizmet ediyor.

Televizyon üzerinden video gözetleme ve güvenlik

İş birliğinin bir diğer önemli yönü ise, artık video gözetleme kameralarından alınan görüntülerin doğrudan SberDevices tarafından üretilen televizyon ekranlarında izlenebilecek olmasıdır. Bu, sadece daire içini değil, aynı zamanda bina girişi ve avlu alanındaki güvenliği gerçek zamanlı olarak izleme imkanı sunuyor.

ixbt.com verilerine göre, tüm dijital çözümler korumalı bir altyapı üzerine inşa edilmiştir. Bu, kullanıcıların kişisel verilerinin ve cihaz güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. "Rostelekom Klyuch" hizmeti, Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı'nın yazılım siciline kaydedilmiş olup tamamen yerli bir ürün olarak kabul edilmektedir.

Bu platform birçok akıllı hizmeti kapsamaktadır:

Akıllı diafon ve bina girişlerinde video gözetleme;

Ev çevresindeki alanın kapsamlı kontrolü;

Plaka tanıma sistemine sahip akıllı bariyerler;

Kaynak tüketimini takip eden akıllı sayaçlar.

Sber ve Rostelekom arasındaki bu iş birliği, modern konut komplekslerinin dijitalleştirilmesinde yeni standartlar getiriyor. Son yıllarda Özbekistan pazarında da "Akıllı Ev" teknolojilerine olan ilginin arttığı göz önüne alındığında, komşu ülkelerdeki bu tür entegrasyon süreçleri yerel geliştiriciler ve IT şirketleri için bir deneyim okulu olabilir.

Uzmanlar, bu tür ekosistemlerin birleşmesinin kullanıcı deneyimini iyileştirmenin yanı sıra, konut belediye hizmetlerinin kalitesini de artıracağını belirtiyor. Gelecekte sisteme, AI yardımıyla riskleri önceden tespit eden teknolojiler de dahil olmak üzere daha fazla fonksiyon eklenmesi bekleniyor.