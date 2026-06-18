Sber ve Rostelekom İş Birliği: Artık Diafon Akıllı Hoparlör ile Kontrol Edilebilecek

·20·Teknoloji
Sber ve Rostelekom İş Birliği: Artık Diafon Akıllı Hoparlör ile Kontrol Edilebilecek

Rusya'nın teknoloji devleri SberDevices ve Rostelekom şirketleri stratejik iş birliği çerçevesinde bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında "Rostelekom Klyuch" platformu, Sber'in "Akıllı Ev" sistemiyle entegre edilecek. Bu yeniliğin, çok daireli binalarda yaşayanlar için ev konforunu yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Proje kapsamında kullanıcılar, evlerindeki altyapıyı Sber akıllı hoparlörleri aracılığıyla sesli komutlarla yönetme imkanına sahip olacaklar. Örneğin, bir misafir geldiğinde diafonu uzaktan açmak veya giriş kapısındaki durumu sesle kontrol etmek mümkün olacak. Bu tür çözümler, günlük işleri kolaylaştırmaya ve zamandan tasarruf etmeye hizmet ediyor.

Televizyon üzerinden video gözetleme ve güvenlik

İş birliğinin bir diğer önemli yönü ise, artık video gözetleme kameralarından alınan görüntülerin doğrudan SberDevices tarafından üretilen televizyon ekranlarında izlenebilecek olmasıdır. Bu, sadece daire içini değil, aynı zamanda bina girişi ve avlu alanındaki güvenliği gerçek zamanlı olarak izleme imkanı sunuyor.

ixbt.com verilerine göre, tüm dijital çözümler korumalı bir altyapı üzerine inşa edilmiştir. Bu, kullanıcıların kişisel verilerinin ve cihaz güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. "Rostelekom Klyuch" hizmeti, Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı'nın yazılım siciline kaydedilmiş olup tamamen yerli bir ürün olarak kabul edilmektedir.

Bu platform birçok akıllı hizmeti kapsamaktadır:

  • Akıllı diafon ve bina girişlerinde video gözetleme;
  • Ev çevresindeki alanın kapsamlı kontrolü;
  • Plaka tanıma sistemine sahip akıllı bariyerler;
  • Kaynak tüketimini takip eden akıllı sayaçlar.

Sber ve Rostelekom arasındaki bu iş birliği, modern konut komplekslerinin dijitalleştirilmesinde yeni standartlar getiriyor. Son yıllarda Özbekistan pazarında da "Akıllı Ev" teknolojilerine olan ilginin arttığı göz önüne alındığında, komşu ülkelerdeki bu tür entegrasyon süreçleri yerel geliştiriciler ve IT şirketleri için bir deneyim okulu olabilir.

Uzmanlar, bu tür ekosistemlerin birleşmesinin kullanıcı deneyimini iyileştirmenin yanı sıra, konut belediye hizmetlerinin kalitesini de artıracağını belirtiyor. Gelecekte sisteme, AI yardımıyla riskleri önceden tespit eden teknolojiler de dahil olmak üzere daha fazla fonksiyon eklenmesi bekleniyor.

SberRostelekomAkıllı EvTeknolojiVideo Gözetleme
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi Klimaları İçin 10 Yıllık Ücretsiz Servis Garantisi BaşlatıyorXiaomi Klimaları İçin 10 Yıllık Ücretsiz Servis Garantisi BaşlatıyorBugün, 16:26MapTap: Wordle'ın Yerini Alan Yeni Entelektüel Coğrafya OyunuMapTap: Wordle'ın Yerini Alan Yeni Entelektüel Coğrafya OyunuBugün, 15:56Apple Brezilya'da App Store Tekelini Yumuşatmak Zorunda KaldıApple Brezilya'da App Store Tekelini Yumuşatmak Zorunda KaldıBugün, 15:52Resmi: GTA 6 için ön sipariş tarihi açıklandıResmi: GTA 6 için ön sipariş tarihi açıklandıBugün, 15:29Bosch, Huawei ile Ticari İlişkileri Nedeniyle 36 Milyon Dolar Ceza ÖdeyecekBosch, Huawei ile Ticari İlişkileri Nedeniyle 36 Milyon Dolar Ceza ÖdeyecekBugün, 15:24Yapay Zeka Denetimi Mücadelesi: BT Çalışanları Dev Şirketlere KarşıYapay Zeka Denetimi Mücadelesi: BT Çalışanları Dev Şirketlere KarşıBugün, 15:23
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı