Xiaomi Klimaları İçin 10 Yıllık Ücretsiz Servis Garantisi Başlatıyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ev aletleri pazarındaki konumunu güçlendirmek amacıyla klima kullanıcıları için benzeri görülmemiş ayrıcalıklar duyurdu. Şirket artık cihazları için sadece uzun süreli garanti değil, aynı zamanda ücretsiz soğutucu akışkan (freon) dolum hizmeti de sunacak. Bu adım, markanın müşteri güvenini kazanma ve ürün kalitesine olan güvenini gösterme yolundaki stratejik bir hamlesi olarak değerlendiriliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Xiaomi Group Büyük Ev Aletleri Bölümü Genel Müdürü Shan Lyanyu, kullanıcıların çok sayıda talebine yanıt olarak resmi bir açıklama yaptı. Buna göre, Mi Home markası altındaki tüm klimalar için geçerli olan 10 yıllık garanti, artık soğutucu akışkan dolum hizmetini de kapsayacak. Bu yeni düzenlemenin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Kalite Kontrol ve Teknik Servis Prosedürü

Yeni kurallara göre, garanti süresi boyunca üründeki bir kusur veya Xiaomi tarafından gerçekleştirilen hatalı kurulum nedeniyle freon sızıntısı tespit edilirse, servis hizmeti tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Bu durumda kullanıcılar herhangi bir ek maliyetle karşılaşmayacaklar. ixbt.com'un aktardığına göre şirket, bu girişimle servis hizmetlerinin kalitesini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Aynı zamanda Shan Lyanyu, klimaların garanti süresi boyunca düzenli olarak freon dolumuna ihtiyaç duymadığını vurguladı. Xiaomi cihazları, sızıntı riskini minimize etmek için üç aşamalı bir kontrol sisteminden geçiyor: fabrikada AI destekli kalite kontrolü, dijital vakumlu temizleme ve yapay zeka destekli akıllı teşhis. Bu teknolojiler, cihazın uzun yıllar boyunca istikrarlı çalışmasını sağlıyor.

Şirket temsilcisi, tüm kullanıcıları gereksiz onarım işlemlerinden kaçınmak için soğutucu akışkan dolumunu yalnızca profesyonel uzmanların incelemesinden sonra yapmaya çağırdı. Yanlış müdahaleler, cihazın çalışma verimliliğini düşürebilir veya tamamen bozulmasına neden olabilir.

Dijital Hizmet Yelpazesinin Genişlemesi

Xiaomi daha önce Mi Home klimaları için dijital vakumlu temizleme hizmetinin sonuçlarını da duyurmuştu. Bu hizmetin başlatılmasından sonraki altı ay içinde bir milyondan fazla hane bu hizmetten yararlandı. Şu anda bu servis ağı Çin'in 31 idari bölgesini tamamen kapsıyor ve gelecekte uluslararası pazarlarda da benzer hizmet türlerinin genişletilmesi bekleniyor.

Özbekistan pazarında da Xiaomi ev aletlerinin, özellikle akıllı klimaların popülerleştiği göz önüne alındığında, markanın bu tür küresel girişimleri yerel tüketiciler için de büyük önem taşıyor. Kaliteli servis ve uzun süreli garanti, teknoloji seçiminde temel kriterlerden biri olmaya devam ediyor.