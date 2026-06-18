Akıllı Telefonlar Dönemi Sona mı Eriyor: Dünyada “Slowtech” Akımı Neden Popülerleşiyor?

Modern dünyada akıllı telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi, ancak onların sınırsız imkanları insanlığı yormaya başladı. Son zamanlarda teknoloji dünyasında “Slowtech” (yavaş teknoloji) olarak adlandırılan yeni bir yönelim şekilleniyor. Bu akım, kullanıcıları dikkat dağıtan algoritmalardan vazgeçmeye, daha basit ve işlevleri sınırlı cihazlara dönmeye teşvik ediyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Yakın zamanda New York metrosunda dev bir iPod Shuffle reklam afişi belirdi. Bu cihazın tasarımcısı ve “iPod'un babası” olarak tanınan Tony Fadell bile bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. TechCrunch'a verdiği röportajda, 20 yıl önce yarattığı ürünün bugün “Ekran süresi sıfıra eşit” sloganı altında yeniden tanıtıldığını görünce, bunu çocuğunun fotoğrafını görmek gibi hissettiğini belirtti.

Günümüzde Apple Music veya Spotify gibi servisler, 100 milyondan fazla şarkıya anında erişim imkanı sunuyor. Ancak bu sınırsız seçim imkanı, insanlarda zihinsel tükenmişliğe yol açıyor. Back Market pazarlama direktörü Joy Howard'a göre, insanlar hayatlarının her dakikasını optimize etmekten yoruldu ve artık teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanmak istiyorlar.

Eski teknolojilerin yeni cazibesi

İşin ilginç yanı, bu trendin temel olarak akıllı telefonsuz bir dünyayı hiç görmemiş olan genç nesil arasında popülerleşmesidir. Onlar için kablolu kulaklıklar, retro oyun konsolları, CD'ler ve basit dijital kameralar kendine has bir büyüye sahip. Bu cihazlar kullanıcının dikkatini çalmaya çalışmaz; sosyal ağlara fotoğraf yükleme veya reklam mesajlarıyla rahatsız etme gibi fonksiyonları yoktur.

“Slowtech” akımının temel fikri, hayata belirli düzeyde “engelleri” geri getirmektir. Eskiden teknoloji şirketleri her türlü zorluğu ortadan kaldırmaya çalışırken, artık kullanıcılar bu kolaylıkları kişisel sınırlarını ihlal eden faktörler olarak görüyor. Örneğin, bir iPod'da sadece müzik dinlersiniz; algoritmalar size neyi sevmeniz gerektiğini zorla göstermez.

Yirmi yıl önce mobil oyun endüstrisinin temellerini atan JAMDAT şirketinin yöneticisi Austin Murray, o zamanlar insanların cep telefonunda oyun oynama fikrine güldüklerini hatırlıyor. Bugün ise durum tamamen tersi: İnsanlar kendilerini akıllı telefon ekranından koparmak için yollar arıyor.

Özbekistan pazarında da bu eğilimin kıvılcımları görülebilir. Ülkemizdeki gençler arasında da eski tip dijital kameralara ve kaset çalarlara olan ilgi artıyor. Bu sadece bir nostalji değil, aynı zamanda dijital gürültüden kaçma ve gerçek anların tadını çıkarma isteğidir. “Slowtech”, teknolojiden tamamen vazgeçmek değil, teknolojinin hayatımız üzerinde kontrol kurmasına izin vermemektir.