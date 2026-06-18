Çinli Spark Space Startubu Dünyanın En Büyük Elektrik Pompalı Roketini Test Etti

Çinli Spark Space startubu, uzay keşfi alanında yeni bir teknolojik dönüm noktası yaratmaya hazırlanıyor. Şirket, Jinhua-1 (aynı zamanda Evolution-1 olarak bilinir) roketi için tasarlanan Lieyan-2 motorunun ateşleme testlerini başarıyla tamamladı. Bu projenin özelliği, dünyanın en büyük elektrik pompalı motor sistemine sahip roketi olması beklenmesidir. Bu bilgiyi Ixbt.com aktardı .

ixbt.com verilerine göre, kerosen ve sıvı oksijenle çalışan Lieyan-2 motorunun testleri; yapısının sağlamlığını, ateşleme stabilitesini ve yüksek basınç ile titreşim koşulları altında güvenilir çalışmasını doğruladı. Spark Space uzmanları şimdi birinci aşama motor düzeneğinin montajına ve genel roket hazırlık aşamasına geçiyor.

Elektrik Pompalı Sistemin Avantajları ve Zorlukları

Günümüzde elektrik pompalı motor şeması, yalnızca ABD'li Rocket Lab şirketine ait Electron roketinde başarıyla uygulanmaktadır. Ancak Jinhua-1, boyutları ve gücüyle ondan birkaç kat daha üstün olacaktır. Elektrik pompalı sistem, geleneksel karmaşık turbopompalardan ve gaz jeneratörlerinden vazgeçme imkanı sunar, bu da roket tasarımını kolaylaştırır ve maliyeti düşürür.

Buna rağmen, bu teknolojinin kendine özgü dezavantajları da vardır. Özellikle, motorları beslemek için ağır akülerin kullanılması gerekir. Bu nedenle Rocket Lab, yeni Neutron roketinde geleneksel gaz jeneratörlü döngüye geri dönmeye karar vermişti. Spark Space ise bu engelleri aşarak 10 ton itki gücüne sahip motorlar geliştirmeyi başardığını iddia ediyor.

Jinhua-1 Roketinin Teknik Özellikleri

Jinhua-1, uzunluğu 27,5 metre ve çapı 2,25 metre olan iki aşamalı tek kullanımlık bir rokettir. Proje kapsamında şu göstergeler planlanmıştır:

Birinci aşamada 9 adet Lieyan-2 motoru kurulacaktır;

İkinci aşamada vakum koşullarında çalışmaya uygun tek bir motor bulunacaktır;

Toplam kalkış itki gücü 90 tona eşittir;

Alçak Dünya yörüngesine 1,5 tona kadar, güneş senkronize yörüngeye ise 1 tona kadar faydalı yük taşıma kapasitesi.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut Electron roketi yörüngeye yalnızca 300 kilogram yük taşıyabilmektedir. Spark Space, roketini uydu takımlarını hızla tamamlamak ve uzaya uygun fiyatlarla yük taşımak için en ideal çözüm olarak sunmaktadır.

Şirket ekibi, Çin'in önde gelen havacılık ve uzay kurumlarından (CASC ve CASIC) ve Bilimler Akademisi'nden gelen deneyimli uzmanlardan oluşmaktadır. Startup şimdiden 100 milyon yuan'dan fazla yatırım çekmeyi başardı ve Hefei şehrindeki yüksek teknoloji bölgesinde üretim kapasitesini genişletiyor. Jinhua-1 roketinin ilk uçuşu 2027 yılı için planlanıyor ve Çin'in hızla gelişen ticari uzay pazarında ciddi bir rekabete girmesi bekleniyor.