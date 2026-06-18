Honor Watch 6 tanıtıldı: 35 güne kadar pil ömrü ve 3000 nit AMOLED ekran

·27·Teknoloji
Honor Watch 6 tanıtıldı: 35 güne kadar pil ömrü ve 3000 nit AMOLED ekran

Honor şirketi, küresel pazar için yeni nesil akıllı saati Honor Watch 6 modelini resmi olarak tanıttı. Önceki nesil Watch 5'in yerini alan bu cihaz, sadece tasarımda değil, teknik özellikler bakımından da önemli bir artış gösterdi. Gadget, günlük kullanım ve profesyonel fitness antrenmanları için evrensel bir yardımcı olarak konumlandırılıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni modelin en temel avantajı batarya kapasitesidir. Honor Watch 6, kendi sınıfındaki en yüksek değerlerden birini kaydeden 980 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmıştır. Üreticinin belirttiğine göre, standart kullanım modunda saat tek bir şarjla 35 güne kadar hizmet verebilir. Bu da kullanıcıyı sık sık şarj etme sorunundan kurtarır.

Ekran ve navigasyon özellikleri

Cihaz, 464 x 464 piksel çözünürlüğe sahip 1,46 inç AMOLED ekran ile donatılmıştır. Ekranın yenileme hızı 60 Hz iken, maksimum parlaklık seviyesi 3000 nit'e ulaşmaktadır. Bu parlaklık, doğrudan güneş ışığı altında bile bilgilerin rahatça okunmasını sağlar. Ixbt.com verilerine göre, saat kasası alüminyum alaşımdan üretilmiştir ve dış görünüşü titanyumu andıran bir dokuya sahiptir.

Geolokasyon konusunda Honor Watch 6 oldukça gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındırıyor. İçindeki AccuTrack sistemi çift bantlı GPS ile çalışıyor ve tüm temel küresel navigasyon sistemlerini destekliyor. Bu da açık havada hareket halindeyken rotanın maksimum doğrulukla çizilmesine yardımcı oluyor.

Sağlık izleme ve spor modları

Spor tutkunları için saatte 120'den fazla antrenman modu mevcut. Cihaz sadece basit adım sayımı yapmakla kalmıyor, aynı zamanda profesyonel spor dalları için özel metrikler sunuyor. Örneğin, futbol veya badminton maçları sırasında vuruş hızı ve oyun dinamiği analiz ediliyor ve sahadaki hareketlere göre bir "ısı haritası" oluşturuluyor. Dağlık bölgelerde koşarken ise tırmanma yüksekliği ve rotadan sapma göstergeleri kaydediliyor.

Sağlık izleme sistemi IntelliSense teknolojisine dayanmaktadır ve şu önemli noktaları gün boyunca takip eder:

  • Kalp atış hızının (nabız) sürekli izlenmesi;
  • Kandaki oksijen seviyesinin (SpO2) ölçümü;
  • Uyku kalitesi ve evrelerinin analizi;
  • Stres seviyesinin belirlenmesi ve sabah sağlık raporlarının hazırlanması.

Cihazın ağırlığı 41 gram, kalınlığı ise 10,8 mm'dir. Ayrıca saat, NFC modülü ve IP69 seviyesinde su ve toz koruma sistemi ile donatılmıştır. Honor Watch 6 şu anda Avrupa pazarlarında satışa sunuldu. Cihazın resmi fiyatı 250 Euro olarak belirlenmiş olsa da, alıcılar ilk ay boyunca 170 Euro'dan başlayan özel fiyatlarla satın alabilirler.

HonorWatch 6Akıllı SaatAMOLEDGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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