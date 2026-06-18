Mobil İnternet Kesintileri SMS Bildirimlerine Olan Talebi Artırdı

Rusya bölgelerinde mobil internetle ilgili sorunların sıkça yaşanması, iş dünyası temsilcilerini müşterilerle iletişim kurmak için geleneksel yöntemlere dönmeye zorluyor. Son verilere göre, internet kesintileri nedeniyle girişimciler arasında SMS toplu gönderim hizmetlerine olan ilgi önemli ölçüde arttı. Ixbt.com haber veriyor.

"Kommersant" gazetesinin haberine göre, Rusya'nın büyük operatörleri reklam içerikli mesaj akışının keskin bir şekilde arttığını belirtiyor. Özellikle "MegaFon" şirketi, bu yılın Nisan ayında reklam SMS'lerinin hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 arttığını bildirdi. Aynı zamanda, bu alandaki reklam bütçeleri de yüzde 20 oranında yükseldi.

Dijital Pazarlamadan Geleneksel Yöntemlere Dönüş

Uzmanlara göre, internetin istikrarlı çalışmadığı koşullarda mesajlaşma uygulamaları ve sosyal ağlar üzerinden müşterilere ulaşmak zorlaşıyor. Bu nedenle perakende ticaret, finansal hizmetler ve giyim mağazaları gibi sektörlerin temsilcileri, müşterilerini kampanya veya yeniliklerden haberdar etmek için SMS hizmetini en güvenilir kanal olarak görüyor.

MTS AdTech verilerine göre, Nisan ayında reklam kampanyalarının sayısı yüzde 35, gönderilen mesaj miktarı ise yaklaşık yüzde 37 arttı. En yüksek büyüme oranları Moskova, Merkez Bölge ve ülkenin kuzeybatı bölgelerinde gözlemlendi. Bu durum, tam olarak internet altyapısında kısıtlamaların yoğun olduğu bölgelere denk geliyor.

Fiyat Artışları ve Gelecekteki Riskler

Ancak, SMS pazarlamasının yeniden canlanması girişimciler için ucuz olmuyor. Şu anda tek bir mesajın fiyatı 37 rubleye kadar yükseldi. Operatörler arası tariflerin artışı, bazı şirketleri bu hizmetin kullanımını azaltmaya zorluyor. 2025 yılının ortalarına gelindiğinde, bazı yönlerde tariflerin iki katına çıkması bekleniyor.

Özbekistan pazarında da SMS bildirimleri hala prestijini koruyor. Telegram ve diğer mesajlaşma uygulamaları popüler olsa da, bankacılık işlemleri ve önemli onay kodları için SMS hizmeti en güvenli ve internete bağımlı olmayan yöntem olmaya devam ediyor. Rusya'daki durum ise dijital teknolojiler çağında bile geleneksel iletişim araçlarının önemli bir yedek seçenek olduğunu gösteriyor.

Özetle, mobil internetteki teknik sorunlar veya yapay kısıtlamalar, işletmeleri esnek olmaya teşvik ediyor. SMS gönderimleri pahalı olmasına rağmen, şu an için müşteriyle garantili iletişim kurmanın tek yolu olarak hizmet veriyor.