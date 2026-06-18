Rivian, Otopilot Konusunda Yanıltıcı Vaatlerde Bulunduğu İddiasıyla Dava Edildi

·22·Teknoloji
Rivian, Otopilot Konusunda Yanıltıcı Vaatlerde Bulunduğu İddiasıyla Dava Edildi

Amerikalı elektrikli araç üreticisi Rivian, R1T pikap ve R1S SUV modellerinin otonom sürüş yetenekleri hakkında yanlış bilgi yaydığı iddiasıyla toplu bir davayla karşı karşıya kaldı. Kaliforniya Merkezi Bölge Mahkemesi'ne sunulan şikayette, şirketin müşterilerini yanılttığı ve vaat edilen teknolojileri sunmadığı vurgulanıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Dava dilekçesine göre Rivian, birinci nesil R1 modellerini satarken, bu amiral gemisi araçların "eller serbest, gözler serbest" (hands-free, eyes-off) sürüş sistemine sahip olacağını reklam etti. TechCrunch'ın haberine göre bu, SAE sınıflandırmasına göre 3. seviye otonomiyi ifade eder; yani belirli koşullar altında sürücü yola bakmak ve direksiyonu tutmak zorunda kalmazdı.

Teknik Yetenekler ve Pazarlama Yalanları

Davacılar, beş yıl boyunca yürütülen ulusal pazarlama kampanyasını ve Rivian CEO'su RJ Scaringe'in çeşitli konferanslardaki konuşmalarını kanıt olarak sunuyor. Özellikle 2022'de düzenlenen TechCrunch Disrupt etkinliğinde şirket CEO'su, Driver+ sisteminin tüm araçlarda standart olacağını ve gelecekte tam otonomiye ulaşılacağını vurgulamıştı.

Ancak mahkemeye sunulan belgelerde, hiçbir yazılım güncellemesinin birinci nesil Rivian araçlarını vaat edilen düzeyde yönetemeyeceği belirtiliyor. Dava dilekçesinde, "Rivian, birinci nesil modellerin asla 3. seviye otonomiye sahip olmayacağını bilmesine rağmen, tüketicileri satın almaya teşvik etmek için bu özellikleri tanıtmaya devam etti" yazıyor.

Günümüzde otopilot teknolojileri Özbekistan pazarında da büyük ilgi uyandırıyor. Rivian ürünleri bölgemizde Tesla kadar yaygın olmasa da, elektrikli araç segmentindeki bu tür hukuki anlaşmazlıklar küresel markaların güvenilirliğini etkiliyor. Şu anda birinci nesil R1T ve R1S sahipleri, vaat edilen "eller serbest" sürüş imkanından mahrum kalmış durumda.

Şirketin Finansal ve Hukuki Sorunları

Rivian temsilcileri, devam eden dava süreci nedeniyle yorum yapmaktan kaçındı. Dava dilekçesi; dolandırıcılık, ihmal nedeniyle yanlış bilgilendirme ve haksız zenginleşme gibi maddeleri içeriyor. Mağdurların haklarını savunan hukuk firmaları, davanın jüri eşliğinde görülmesini talep ediyor.

Bu, Rivian için ilk büyük hukuk mücadelesi değil. Geçen yıl şirket, 2022'de araç fiyatlarını beklenmedik şekilde artırdığı için hissedarlara 250 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti. Yeni nesil (2024'te güncellenen) Rivian modelleri ise daha güçlü sensörler ve 11 kamera ile donatılmış olup gerçekten yüksek düzeyde otonomiyi destekliyor, ancak bu eski model sahipleri için bir çözüm teşkil etmiyor.

RivianElektrikli AraçOtopilotDavaTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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