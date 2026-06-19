Rivian, Otopilot Konusundaki Yanıltıcı Vaatler Nedeniyle Dava Edildi

ABD'li popüler elektrikli araç üreticisi Rivian, R1T pikap ve R1S SUV modellerinin otonom sürüş yetenekleri hakkında yanlış bilgi verdiği iddiasıyla suçlanıyor. Kaliforniya Merkezi Bölge Mahkemesi'ne sunulan toplu dava dilekçesinde, şirketin birinci nesil araç sahiplerini yanılttığı ve gerçekleştirilemez vaatlerde bulunduğu öne sürülüyor. Techcrunch.com haberine göre.

Davacılar, Rivian'ın beş yıl süren pazarlama kampanyaları boyunca bu amiral gemisi modellerin "eller serbest ve gözler serbest" sürüş sistemine sahip olacağını vaat ettiğini belirtiyor. Bu, teknik olarak SAE sınıflandırmasına göre 3. seviye otonomiyi ifade eder. Böyle bir sistemin, otoyollar gibi belirli koşullarda, sürücünün doğrudan katılımı olmadan direksiyon kontrolünü, hızlanmayı ve frenlemeyi tamamen yönetmesi gerekiyordu.

Gerçekleşmeyen Vaatler ve Teknik Kısıtlamalar

ixbt.com verilerine göre, dava dilekçesinde Rivian'ın Driver+ sisteminin üretilen her araçta standart bir özellik olarak sunulacağı yönündeki vaatlerinin yalan olduğu belirtiliyor. Belgede, en gelişmiş yazılım güncellemesinin bile birinci nesil (Gen 1) modellere vaat edilen özellikleri sağlayamayacağı, çünkü teknik altyapının buna uygun olmadığı ifade ediliyor.

Mahkeme belgelerinde, Rivian CEO'su RJ Scaringe'in 2022 yılında TechCrunch Disrupt konferansında yaptığı açıklamalar da kanıt olarak sunulmuş. Davacılar, şirketin araçlarının teknik olarak 3. seviye otonomiye asla ulaşamayacağını bildiği halde, müşteri çekmek için bu özellikleri tanıtmaya devam ettiğini iddia ediyor.

Rivian şu an için bu durumla ilgili resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Şirket temsilcileri, devam eden dava süreçleri nedeniyle sessiz kalmayı tercih ediyor. Dava, üç ana davacı tarafından açılmış olup; şirketle dolandırıcılık, ihmal sonucu yanlış bilgi yayma ve haksız kazanç elde etme suçlamalarıyla jüri eşliğinde bir yargılama talep ediyor.

İkinci Nesil ve Önceki Yasal Süreçler

İşin ilginç yanı, Rivian'ın 2024 yılında tanıttığı ikinci nesil modellerde otonom sürüş platformunu gerçekten kökten yenilemiş olması. Yeni sistem 11 kamera, 5 radar ve öncekinden 10 kat daha güçlü bir bilgisayarla donatılmış. Bu durum, araçları donanım düzeyinde eski kalan birinci nesil sahiplerinin itirazlarını daha da güçlendiriyor.

Bu, Rivian için ilk büyük hukuk mücadelesi değil. Şirket geçen yıl, hissedarların açtığı toplu davayı çözmek için 250 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. O dönemdeki anlaşmazlık, 2022'de araç fiyatlarının beklenmedik şekilde sert yükselmesinden kaynaklanmıştı. Yeni dava süreci, şirketin itibarına ve mali durumuna bir başka ciddi darbe vurabilir.

Rivian modelleri Özbekistan pazarında resmi olarak satılmasa da, özel ithalat yoluyla getirilmiş birkaç örnek mevcut. Ayrıca, küresel pazardaki bu tür dava süreçleri, elektrikli araç sektöründeki reklam vaatleri ile gerçek yetenekler arasındaki farkın düzenlenmesinde önemli bir emsal teşkil ediyor.