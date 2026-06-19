ABD Hükümeti Yapay Zeka Veri Merkezleri İçin Elektrik Şebekesini Açtı

·2·Teknoloji
ABD Hükümeti Yapay Zeka Veri Merkezleri İçin Elektrik Şebekesini Açtı

ABD Federal Enerji Düzenleme Komisyonu (FERC), ülkedeki büyük elektrik şebekesi operatörlerine, yapay zeka (AI) veri merkezlerinin ve diğer büyük tüketicilerin şebekeye bağlanma sürecini hızlandırmaları konusunda resmi talimat verdi. Bu karar, yapay zeka teknolojilerinin hızlı gelişimiyle ortaya çıkan enerji krizini hafifletmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Techcrunch.com haberine göre belirtiliyor.

Yeni kurallara göre, altı ana şebeke operatörü, veri merkezlerinin iletim sistemine zamanında ve düzenli bir şekilde bağlanmasını sağlamak zorunda. Önemli olan nokta ise, bağlantıyla ilgili tüm maliyetlerin veri merkezlerinin sahipleri, yani teknoloji devleri tarafından üstlenilecek olmasıdır. Komisyon üyeleri bu kararı oy birliğiyle onayladı.

Teknolojik inovasyonlar ve yeni talepler

FERC sadece bağlantıyı hızlandırmayı değil, aynı zamanda sektöre startupları çekmeyi de hedefliyor. Operatörlere "alternatif iletim teknolojilerini" değerlendirme görevi verildi. Kesin isimler belirtilmese de uzmanlar, burada katı hal transformatörleri ve süper iletken iletim hatlarından bahsedildiğini vurguluyor.

Şebeke operatörlerine mevcut yedek kapasiteleri hakkında rapor sunmaları için 30 gün, bölgesel elektrik tariflerini gözden geçirmek veya korumak için ise 60 gün süre verildi. Ayrıca, veri merkezleri için "sayaç arkası" (behind-the-meter) bağımsız enerji kaynaklarının kullanımına yönelik daha geniş imkanlar yaratılacak.

Enerji kıtlığı ve fiyat artışları

Bloomberg verilerine göre, son beş yılda toptan elektrik fiyatları bazı bölgelerde yüzde 267'ye kadar yükseldi. Bu durum, veri merkezlerinin enerjiye olan aşırı talebiyle bağlantılı. Tahminlere göre, 2035 yılına kadar bu merkezlerin elektrik tüketimi yaklaşık üç kat artacak.

Durumun karmaşıklığı şurada ki, FERC talimatları bağlantıyı hızlandırsa da üretim kapasitesi yetersizliği sorununu çözmüyor. 2023 sonu itibarıyla, yeni elektrik santrallerinin şebekeye bağlanması için yapılan başvuruların hacmi, mevcut tüm santrallerin toplam kapasitesini aşmış durumda. Yani, sırada bekleyen projeler mevcut sistemin kaldırabileceği seviyeden daha fazla.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, konuyu hükümet düzeyine taşıyarak, bağlantıdaki gecikmelerin ülkenin yapay zeka alanındaki rekabet gücüne zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Şu anda Google, Microsoft ve OpenAI gibi şirketler, veri merkezleri için istikrarlı enerji kaynakları bulmakta büyük zorluklar yaşıyor.

ABDYapay ZekaEnerjiVeri MerkeziTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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