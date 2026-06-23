NVIDIA, Yapay Zekanın Su Tüketimi Sorununu Çözdüğünü Duyurdu

·33·Teknoloji
NVIDIA, Yapay Zekanın Su Tüketimi Sorununu Çözdüğünü Duyurdu

Dünyanın en büyük çip üreticisi NVIDIA, veri merkezlerinde su tüketimini önemli ölçüde azaltmaya yönelik yeni bir soğutma sistemi tanıttı. Şirket temsilcileri, bu teknolojinin yapay zeka sistemlerinin en büyük çevresel sorunlarından biri olan devasa su tüketimini neredeyse sıfıra indirebileceğini belirtti. Ancak sektör uzmanları, bu açıklamaya temkinli yaklaşılmasını tavsiye ediyor. Techcrunch.com haber veriyor.

NVIDIA Sürdürülebilirlik Direktörü Josh Parker'ın Axios'a verdiği mülakata göre, yeni sistem sayesinde veri merkezlerinin su tüketimi sorunu neredeyse çözülmüş durumda. Teknoloji, cihazlar içindeki ısıyı etkili bir şekilde tahliye eden ve dış su kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldıran kapalı devre sıvı soğutma sistemine dayanıyor. Bu, özellikle NVIDIA çipleriyle donatılmış devasa sunucu çiftlikleri için devrim niteliğinde bir gelişme olarak görülüyor.

Kapalı devre ve sıcak su teknolojisi

Yeni sistemin çalışma prensibi oldukça özgün: Sunucu raflarına 45°C sıcaklıkta sıvı pompalıyor. Bu sıcaklık insanlar için sıcak gelse de, bilgisayar çipleri için ideal sıcaklık olarak kabul ediliyor. Sıvı, sunuculardan geçerek 55°C sıcaklıkta çıkıyor ve beraberinde büyük miktarda ısıyı götürüyor. En önemlisi, bu sıcaklıkta dış hava pasif radyatörler aracılığıyla soğutma işlemini gerçekleştirebiliyor, böylece evaporatif soğutma (buharlaştırmalı soğutma) yöntemine ihtiyaç kalmıyor.

ixbt.com verilerine göre, böyle bir sistem sadece su tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda veri merkezlerini çok daha sessiz ve enerji açısından daha verimli hale getiriyor. Çünkü geleneksel soğutma sistemlerinde kullanılan devasa fanlara ve chiller cihazlarına olan ihtiyaç önemli ölçüde azalıyor. Belirli iklim koşullarında bu, tesisteki su tüketimini yüzde 100'e kadar azaltabilir.

Sorunun görünmeyen yüzü

Ancak TechCrunch analistlerine göre, NVIDIA yalnızca veri merkezi binası içindeki tüketimi hesaba katıyor. Aslında yapay zekanın "su ayak izi" çok daha geniştir. Sorun şu ki, veri merkezlerini elektrikle besleyen elektrik santralleri ve çiplerin üretim süreci hala devasa miktarda su talep ediyor.

Uzmanlar, NVIDIA'nın çözümünün toplam su tüketiminin yalnızca dörtte birini veya üçte birini karşılayacağını vurguluyor. Eğer veri merkezi, fosil yakıtlar (kömür veya gaz) ile çalışan santrallerden enerji alıyorsa, dış çevredeki su tüketimi tesisteki tasarrufu etkisiz hale getirebilir. Ayrıca, çiplerin fabrikada hazırlanma süreci de dünyada en çok su talep eden endüstriyel ağlardan biri olmaya devam ediyor.

Özetle, NVIDIA'nın sunduğu teknoloji, yapay zeka altyapısını çevre dostu hale getirme yolunda önemli bir adımdır. Ancak sektörün tamamen "yeşil" olması için sadece sunucuların soğutulması değil, enerji kaynaklarının ve üretim zincirinin de kökten reforme edilmesi gerekiyor. Şimdilik yapay zekanın suya olan susuzluğu küresel ölçekte güncel bir sorun olmaya devam ediyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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