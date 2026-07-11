Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı

ABD merkezli Unigrid Battery şirketi, ev kullanımı için tasarlanmış sodyum-iyon teknolojisine dayalı Na+Casa enerji depolama sistemlerinin ticari sevkiyatına başladı. Bu yenilikçi cihazlar, geleneksel lityum-iyon bataryalara kıyasla dayanıklılıkları ve güvenlikleriyle öne çıkıyor. İlk cihazlar şu anda Avrupa'daki özel konutlara kurulmuş durumda; ABD pazarına ise sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2026 yılında girmesi bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Yeni sistem, öncelikle güneş panelleri kullanan ev sahipleri için geliştirildi. Na+Casa, gündüz üretilen fazla elektriği depolayarak akşam ve gece saatlerinde kullanılmasını sağlıyor ve elektrik kesintilerinde yedek güç kaynağı olarak görev yapıyor. Bu teknoloji, güneşli gün sayısı fazla olan ancak enerji sürekliliğinin kritik olduğu bölgeler için umut verici bir çözüm sunuyor.

Teknik özellikler ve uzun ömür garantisi

Cihazın temelini, Unigrid şirketinin özel geliştirdiği NCO sodyum-iyon teknolojisi oluşturuyor. Ev tipi kullanım için tasarlanan bu bataryanın kapasitesi 9,25 kWh. Üretici, sistemin yaklaşık 25 yıl boyunca verimli bir şekilde hizmet vermek üzere tasarlandığını belirtiyor. Bu değer, modern güneş panellerinin kullanım ömrüyle neredeyse aynı olup, kullanıcılara tüm sistemin ömrü boyunca batarya değiştirme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Na+Casa sisteminin bir diğer önemli avantajı, mevcut altyapıya kolay entegrasyonudur. ixbt.com verilerine göre batarya, piyasadaki çoğu hibrit invertör ile uyumludur. Bu durum, önceden kurulmuş güneş enerjisi santrallerine herhangi bir karmaşık değişiklik yapmadan yeni bataryanın eklenmesine olanak tanır.

Lityum-iyon bataryalardan temel farkları

Günümüzde yaygın olarak kullanılan lityum-iyon bataryalardan farklı olarak, sodyum-iyon kimyası birçok avantaja sahiptir:

Güvenlik: Sodyum-iyon bataryalar yanma ve patlamaya karşı daha az eğilimlidir, bu da onları ev içi kullanım için daha güvenli kılar.

Sodyum-iyon bataryalar yanma ve patlamaya karşı daha az eğilimlidir, bu da onları ev içi kullanım için daha güvenli kılar. Sıcaklık dayanıklılığı: Sistem, -40 derece ile +60 derece arasındaki geniş bir sıcaklık aralığında stabil çalışır.

Sistem, -40 derece ile +60 derece arasındaki geniş bir sıcaklık aralığında stabil çalışır. Ucuz hammadde: Sodyum (tuz), lityuma kıyasla çok daha yaygın ve ucuz bir kaynaktır.

Unigrid, 2021 yılında San Diego'daki California Üniversitesi bünyesinde bir girişim olarak kuruldu. Şirket şu anda yıllık 200 MWh kapasiteli batarya üretimi gerçekleştiriyor. Planlara göre, 2027 yılına kadar üretim kapasitesinin 2 GWh seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Şirket gelecekte bu teknolojiyi sadece evlerde değil, elektrikli araç endüstrisinde de kullanmayı amaçlıyor.