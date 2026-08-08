Gabriel Jesus'in menajeri Napoli ile bağlantılı transfer söylentilerine açıklık getirdi

Londra ekibi Arsenal'ın forveti Gabriel Jesus'in geleceği, son günlerde transfer piyasasının en çok tartışılan konularından biri hâline geldi. Bunun nedeni, Brezilyalı futbolcunun menajerinin İtalya kulübü Napoli'nin sezon öncesi kampında görülmesiydi. Goal.com'un haberine göre transfer döneminin son aşamasına girilirken bu ziyaret, İtalyan medyası ve taraftarlar arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Goal.com haber veriyor.

Cuma akşamı forvetin temsilcisi Giovanni Branchini, Napoli takımının Castel di Sangro'daki tesislerinde ve tribünde görüntülendi. Gabriel Jesus'in Arsenal ile mevcut sözleşmesinin son 12 ayına girmiş olması, oyuncunun geleceğini daha da belirsiz hâle getiriyor. 29 yaşındaki futbolcu, Mikel Arteta yönetimindeki takımın kadro derinliği açısından önemli bir oyuncu olmayı sürdürse de Kuzey Londra'daki geleceği soru işaretlerini koruyor.

Transfer söylentileri ve Romelu Lukaku faktörü

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Napoli, hücum hattında değişiklik yaşanması hâlinde Gabriel Jesus'i başlıca hedeflerinden biri olarak değerlendiriyordu. Özellikle takımdan ayrılabilecek oyuncuların yerine Brezilyalı forvetin alternatif olarak gündeme geldiği belirtiliyordu. Ancak menajer Giovanni Branchini kısa sürede bu söylentilere son vermeye çalıştı ve İtalya'daki tesise yaptığı ziyaretin nedenlerini açıkladı.

Deneyimli menajerin sözlerine göre İtalya'ya gelişi, futbolcunun transferiyle değil, başka kişisel ve profesyonel ilişkilerle ilgiliydi. Branchini aynı zamanda Napoli'nin teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin de temsilcisi. Menajer, söz konusu ziyaretin Juventus'un eski teknik direktörüyle arasındaki sıcak ilişkiye dayandığını belirtti.

Menajerin resmî açıklaması ve gelecek

Videoinformazioni.com'a verdiği röportajda Giovanni Branchini konuya doğrudan açıklık getirdi. Menajer, Allegri ile düzenli olarak iletişim hâlinde olduğunu ve o günkü ziyaretinin yalnızca teknik direktörün çalışmalarını takip etmek ve ona destek olmak amacıyla gerçekleştiğini söyledi. Allegri'nin yürütülen çalışmalardan memnun olduğunu ve takım hakkında olumlu düşündüğünü vurguladı.

Jesus'in geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan menajer, futbolcunun olası transferi konusunda yönetim veya teknik heyetle herhangi bir resmî ya da gayriresmî görüşme yapılmadığını kesin bir dille belirtti. Allegri ile gerçekleştirdiği görüşmede bu konunun hiç gündeme gelmediğini söyledi.

Hatırlanacağı üzere Gabriel Jesus, 2022 yazında Manchester City'den Arsenal'a transfer olmuştu. Geçen sezon takımının Premier League şampiyonluğunu kazanmasına ve Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına katkı sağladı. Bu nedenle transfer dönemi devam ederken menajeri, müşterisinin geleceğiyle ilgili gereksiz spekülasyonlardan kaçınmaya çalışıyor.