Lenovo ultra ince ThinkBook Aeroblade dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor

·82·Teknoloji
Lenovo ultra ince ThinkBook Aeroblade dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor

Lenovo şirketi, ThinkBook serisine dahil olacak yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor. ixbt.com’un aktardığına göre, yakında tanıtılacak dizüstü bilgisayar Aeroblade adını taşıyacak ve ultra ince gövdesiyle dikkat çekecek. Şimdilik ortaya çıkan ilk görseller, bu adın neden seçildiğini açıkça ortaya koyuyor; cihaz oldukça zarif bir tasarıma sahip. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Benzersiz tasarım çözümleri ve bağlantı noktaları

Bu modelin kalınlığı o kadar az ki mühendisler, USB-C portlarını yerleştirmek için gövdede özel olarak kalınlaştırılmış bir bölüm oluşturmak zorunda kalmış. Yayınlanan görsellerden cihazın kesin ölçülerini tam olarak değerlendirmek zor olsa da tasarımının ultra ince cihazlar pazarında yeni bir adım olması bekleniyor.

İlk değerlendirmelere göre dizüstü bilgisayar oldukça büyük bir touchpad ile donatılacak. Ekran köşegeninin ise yaklaşık 13 veya 14 inç olması bekleniyor. Bu da cihazın taşınabilirlik ve kullanım kolaylığını ön planda tutan kullanıcılara yönelik olduğunu gösteriyor.

Teknik özellikler ve performans

Lenovo, yeni cihazın teknik özelliklerini henüz resmî olarak açıklamadı. Bununla birlikte uzmanlar, gövdenin ultra ince yapısından hareketle cihazda en yüksek performansa sahip olmayan, ancak enerji tasarruflu işlemcilerin kullanılacağını tahmin ediyor.

Özellikle bu modelin temelinde Intel’in yakında tanıtacağı yeni Panther Lake işlemcileri veya Qualcomm platformundaki Snapdragon X2 yongaları bulunabilir. Bu sayede cihazın uzun pil ömrü ve günlük görevler için yeterli çalışma hızı sunması bekleniyor.

Şimdilik bu dizüstü bilgisayarın ne zaman resmî olarak tanıtılacağı ve fiyatının ne kadar olacağı bilinmiyor. Buna rağmen Lenovo’nun bu tür cesur tasarım deneylerinin modern taşınabilir bilgisayar pazarındaki rekabeti daha da artıracağı kesin.

LenovoThinkBookAerobladeDizüstü BilgisayarlarTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yeni Xbox Helix tüm nesillerin oyunlarını destekleyebilirYeni Xbox Helix tüm nesillerin oyunlarını destekleyebilirBugün, 19:28Çinli CXMT şirketi dünya pazarında liderlere rakip oluyorÇinli CXMT şirketi dünya pazarında liderlere rakip oluyorBugün, 18:53Apple’ın Efsanevi Mac Pro Bilgisayarının 20. Yılı DolduApple’ın Efsanevi Mac Pro Bilgisayarının 20. Yılı DolduBugün, 18:25AMD, yapay zeka modellerini bünyesinde barındıran Taalas girişimini satın aldıAMD, yapay zeka modellerini bünyesinde barındıran Taalas girişimini satın aldıBugün, 17:54HMD Touch AI bütçe telefonu global pazara çıkabilirHMD Touch AI bütçe telefonu global pazara çıkabilirBugün, 17:24Noctua bilgisayar kasalarını ölçtü: hatalar tespit edildiNoctua bilgisayar kasalarını ölçtü: hatalar tespit edildiBugün, 16:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı