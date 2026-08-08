SpaceX, Hint Okyanusu’ndan 52 metrelik Starship aracını çıkarmaya çalışıyor

Havacılık ve uzay devi SpaceX, bir sonraki testin ardından Hint Okyanusu’na iniş yapan dev Starship roket gemisini kıyıya çıkarma yönündeki karmaşık operasyonu sürdürüyor. ixbt.com’un haberine göre, 52 metre uzunluğundaki bu dev yapının kurtarılması beklenenden daha zor ilerliyor ve uzmanlar çeşitli ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Bu bilgiyi Ixbt.com haber veriyor.

Starship Ship 40 olarak adlandırılan aracın on üçüncü test uçuşuna katıldığı bildirildi. Program tarihindeki en başarılı uçuşlardan biri olarak değerlendirilen bu testte aracın hayatta kalması uzmanlar için de beklenmedik bir gelişme oldu; zira önceki roketler suya iniş sırasında patlamıştı.

Kurtarma operasyonundaki başlıca engeller

SpaceX’in arama ve kurtarma ekibi şu anda aracı okyanustan kıyıya taşımak için tüm gücüyle çalışıyor. Ancak karmaşık hava koşulları, giderek yükselen deniz dalgaları ve aracın son derece büyük boyutları nedeniyle süreç oldukça zorlu ilerliyor. Uzmanlar, 52 metrelik yapıyı denizden güvenli bir şekilde kaldırıp onlarca hatta yüzlerce kilometre uzaklıktaki bir limana ulaştırma konusunda ciddi engellerle karşılaşıyor.

Şirketin yöneticisi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kurtarma çalışmalarının şu ana kadar beklendiği gibi gitmediğini kabul etti. Musk’a göre durum olumlu değerlendirilemez ve aracın kurtarılma ihtimali şimdilik pek yüksek görünmüyor.

Gelecekteki modernizasyon için değerli bilgiler

Buna rağmen karmaşık operasyon bazı olumlu sonuçlar da veriyor. Elon Musk’ın belirttiğine göre uzmanlar, aracın ısı kalkanı ile motorlarının bulunduğu kritik bölümlerin ayrıntılı görüntülerini başarıyla elde etti.

Elde edilen bu benzersiz görüntüler ve fotoğraflar, gelecekteki Starship modellerinin daha da geliştirilmesi ve tasarımlarının modernize edilmesi için önemli bir kaynak oluşturacak. SpaceX mühendisleri, bu veriler temelinde gelecek test uçuşlarının güvenliğini ve verimliliğini artırmayı planlıyor.