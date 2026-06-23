Huawei akıllı kapı kilitleri için büyük güncelleme: HarmonyOS 6.1 tanıtıldı

·0·Teknoloji
Huawei akıllı kapı kilitleri için büyük güncelleme: HarmonyOS 6.1 tanıtıldı

Modern teknoloji dünyasında sadece akıllı telefonlar veya bilgisayarlar değil, ev aletleri de düzenli yazılım güncellemelerine ihtiyaç duymaya başladı. Huawei, Huawei M2 akıllı kapı kilidi için büyük bir sistem güncellemesi duyurdu. Cihaz artık HarmonyOS 6.1 işletim sistemine yükseltildi ve bu da çalışma verimliliğini yeni bir seviyeye taşıyor. Bunu Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, güncellemenin temel amacı cihaz kararlılığını artırmak ve güvenlik özelliklerini daha da geliştirmektir. Huawei mühendisleri, sistemin dahili algoritmalarını gözden geçirerek kullanıcılar için günlük kullanımda maksimum konfor yaratmaya odaklandılar.

Parmak izi tarayıcısı ve sistem kararlılığı

Güncellemedeki en önemli değişikliklerden biri, parmak izi tanıma algoritmasının kökten iyileştirilmesidir. Sonuç olarak tarayıcının çalışma hızı önemli ölçüde arttı ve tanımlama doğruluğu yüksek bir seviyeye çıktı. Bu, özellikle sensör uzun süre kullanıldığında kararlı çalışmasını sağlamaya hizmet eder.

Ayrıca, kilidin yönetimindeki sistemik mantıksal süreçler optimize edildi. Geliştiriciler, bunun farklı kullanım senaryolarında sistemin donma veya hata oluşma olasılığını azalttığını belirtiyor. Cihazın 7/24 kesintisiz ve hatasız çalışması garanti altına alınıyor.

Bildirimler ve Smart Life entegrasyonu

Yeni yazılımda bildirimler ve sesli sinyal sistemine de özel önem verilmiş. Artık "sessiz mod" fonksiyonu daha akıllı hale geldi: temel işlemler hiçbir ses olmadan gerçekleştirilebilirken, önemli uyarılar gözden kaçmaz.

Örneğin, düşük pil seviyesi veya sistem güncellemesi gibi kritik mesajlar, kullanıcının akıllı telefonundaki Smart Life uygulamasına anında gönderilir. Bu da ev güvenliğini uzaktan kontrol etme imkanını daha da genişletir.

Özbekistan pazarında da Huawei markasının akıllı ev ekosistemine ait cihazlar giderek popülerleşiyor. Bu tür güncellemeler, "akıllı ev" konseptinin sadece konfor değil, aynı zamanda yüksek düzeyde güvenlik ve güvenilirlik sembolü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Huawei M2 sahipleri, güncellemeyi Smart Life uygulaması üzerinden indirebilirler.

HuaweiSmart HomeHarmonyOSTeknolojiGüvenlik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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