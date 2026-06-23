Beyzbol Severler İçin Yenilik: Ribbie Maçları 8-Bit Retro Formata Taşıyor

·1·Teknoloji
Beyzbol Severler İçin Yenilik: Ribbie Maçları 8-Bit Retro Formata Taşıyor

Modern teknolojiler ve retro estetiğin sentezi, spor yayınlarını takip etmede tamamen yeni bir deneyim sunuyor. Geliştirici Eric Brownrout tarafından yaratılan Ribbie projesi, Major League Baseball (MLB) verilerini gerçek zamanlı olarak 8-bit arcade oyunları görünümünde bir yayına dönüştürüyor. Bu platform, beyzbol severler için sıkıcı istatistik tabloları yerine görsel olarak zengin ve eğlenceli bir ortam sunuyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Ribbie projesinin temeli, MLB açık veri arayüzü (StatsAPI) ile entegre edilmiş olup, her vuruşu, hareketi ve sonucu piksel-art formatında canlandırıyor. TechCrunch'a verdiği röportajda Brownrout, proje fikrinin başlangıçta kendi fantezi beyzbol takımı için Kyle Schwarber isimli oyuncunun piksel-art logosunu oluşturmasıyla başladığını belirtti. Daha sonra bu stili tüm bir oyun sürecine uygulayabileceğini fark etti.

AI Yardımıyla Oluşturulan Görsel Dünya

Bu karmaşık projenin kısa sürede hayata geçirilmesinde modern AI araçları belirleyici bir rol oynadı. Brownrout, projeyi geliştirirken Claude Code ve Codex gibi araçlardan yaygın şekilde faydalandı. Kendi ifadelerine göre, normalde aylar sürecek olan programlama süreci, AI desteğiyle birkaç hafta sonu tatilinde tamamlandı. Bu durum, özellikle oyun karakterlerinin (sprite'lar) ve stadyum görsellerinin oluşturulmasında yardımcı oldu.

Ribbie sitesini ziyaret eden kullanıcılar, kendilerini 90'ların arcade oyun salonuna düşmüş gibi hissederler. Arayüzde, o an oynanmakta olan MLB maçlarını seçme imkanı mevcut. Kullanıcılar maçı sanal bir oteldeki televizyon üzerinden veya tam ekran olarak takip edebilirler. Her stadyum ve oyuncu için özel piksel-art tasarımlar oluşturulmuş olup, bu süreç ESPN Gamecast gibi standart servislerle karşılaştırıldığında çok daha çekici hale getirilmiştir.

Platform sadece güzel görünmekle kalmıyor, aynı zamanda fonksiyonel açıdan da oldukça zengin. Kullanıcılar oyun skorunu, kimin top attığını (pitcher) veya kimin vuruş yaptığını (hitter) net bir şekilde görebiliyorlar. Tüm veriler resmi MLB kaynaklarından alındığı için verilerin doğruluğu ve hızı sağlanmış durumda.

Yakın zamanda projeye fantezi beyzbol severler için yeni bir özellik eklendi. Artık kullanıcılar kendi takım kadrolarını sisteme girerek, oyuncularının gerçek zamanlı sonuçlarını retro formatta takip edebiliyorlar. Bu tür inovasyonlar, spor analitik verilerini tüketmenin yeni ve eğlenceli yollarını açıyor.

RibbieMLBBeyzbolAIClaude Code
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yapay Zeka ve Video: Fika Jobs İşe Alım Sürecinde Devrim YaratıyorYapay Zeka ve Video: Fika Jobs İşe Alım Sürecinde Devrim YaratıyorBugün, 18:22Vivo X Fold6 Tanıtımı Yaklaşıyor: 200 Megapiksellik Kamera ve Rekor FiyatlarVivo X Fold6 Tanıtımı Yaklaşıyor: 200 Megapiksellik Kamera ve Rekor FiyatlarBugün, 18:22Rusya'nın Bulat Şirketi Yeni Nesil Baz İstasyonlarını TanıttıRusya'nın Bulat Şirketi Yeni Nesil Baz İstasyonlarını TanıttıBugün, 17:56Huawei akıllı kapı kilitleri için büyük güncelleme: HarmonyOS 6.1 tanıtıldıHuawei akıllı kapı kilitleri için büyük güncelleme: HarmonyOS 6.1 tanıtıldıBugün, 17:20SpaceX, Uzaydan Yük Döndüren Yeni Starfall Kapsülünü Başarıyla FırlattıSpaceX, Uzaydan Yük Döndüren Yeni Starfall Kapsülünü Başarıyla FırlattıBugün, 16:53Batarya Dünyasında Devrim: Sodyum-İyon Bataryalar -40 Dereceye Kadar Dayanıklılık GösterdiBatarya Dünyasında Devrim: Sodyum-İyon Bataryalar -40 Dereceye Kadar Dayanıklılık GösterdiBugün, 16:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı