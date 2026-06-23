Bellek cihazları piyasası sert yükselecek: Fiyatlar 2028'e kadar artmaya devam edecek

Küresel teknoloji pazarında bellek cihazlarının (DRAM ve NAND) fiyatlarının önümüzdeki aylarda ve yıllarda benzeri görülmemiş düzeyde artması bekleniyor. New York merkezli yatırım bankası Jefferies Financial Group analistlerinin yeni raporu, bu yılın ikinci yarısının tüketiciler ve üreticiler için ciddi bir finansal sınav haline geleceğini gösteriyor. Bu eğilim sadece bilgisayar parçalarını değil, aynı zamanda akıllı telefon ve sunucu ekipmanlarını da doğrudan etkileyecek. Ixbt.com haber veriyor.

Jefferies verilerine göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde bellek çiplerinin fiyatları bir önceki çeyreğe göre %40-50 oranında sıçrayabilir. Dördüncü çeyrekte ise %30-40'lık bir artış daha bekleniyor. Bu keskin yükseliş, teknolojik cihazların maliyetlerinin artmasına ve nihai ürünlerin perakende satış fiyatlarının yükselmesine yol açacak. Özbekistan pazarında da ithal edilen teknolojik ürünlerin fiyatlarında bu küresel dalgalanmaların belirgin şekilde hissedilmesi kaçınılmaz.

Uzun vadeli kıtlık ve fiyat öngörüleri

Uzmanlar, fiyat artış hızının sadece bu yılla sınırlı kalmayacağını vurguluyor. 2027 yılı boyunca yıllık fiyat artışının %40 ile %45 arasında olacağı tahmin ediliyor. Jefferies analistleri, piyasanın ancak 2028 yılına gelindiğinde biraz dengelenebileceğini belirtiyor. O zamana kadar talebin arzdan yüksek kalmaya devam edeceği öngörülüyor.

Asya'nın büyük bağımsız araştırma şirketi Aletheia Capital da bu öngörüleri destekliyor. Aletheia, üçüncü çeyrek için %30'luk bir artış tahmin ederek biraz daha temkinli yaklaşmış olsa da, her iki kuruluş tek bir konuda hemfikir: bellek piyasasındaki kriz durumu 2028'e kadar çözülmeyecek. Bu da önümüzdeki dört yıl boyunca ucuz bellek çipleri beklemenin mantıksız olduğu anlamına geliyor.

Üretim kapasiteleri ve yeni teknolojiler

2028'de fiyatların düşmesi beklense de, bu düşüş oldukça mütevazı olacak — yaklaşık %15-20 civarında. Bu durum, küresel üretim kapasitelerinin kademeli olarak genişlemesiyle açıklanıyor. Şimdilik üreticiler tüm güçlerini yeni nesil teknolojilere odaklamış durumda. Örneğin, Samsung Electronics şirketi yakın zamanda sektörün en hızlı Universal Flash Storage (UFS) 5.0 çözümünü geliştirdiğini duyurdu.

Özetle, AI sistemlerinin gelişimi ve yüksek hızlı veri işleme ihtiyacı, bellek çiplerine olan talebi rekor seviyelere çıkarıyor. Tüketiciler için bu, yeni gadget'ların ve bilgisayar parçalarının fiyat artışlarına hazır olmaları gerektiğine dair ciddi bir sinyaldir. Önümüzdeki yıllarda bellek cihazları, teknolojik ürün maliyetlerindeki en pahalı bileşenlerden biri haline gelecek.