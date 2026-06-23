Anthropic, Slack için yeni Claude Tag yapay zeka ajanını tanıttı

Yapay zeka alanındaki öncü girişimlerden biri olan Anthropic, kurumsal mesajlaşma platforması Slack için tasarlanan Claude Tag adlı yeni özelliği duyurdu. Bu teknoloji sadece basit bir sohbet botu değil, ekibin tam yetkili bir üyesi olarak çalışan ve şirketin dahili verilerini sürekli öğrenen akıllı bir ajan görevi görüyor. Araştırma aşamasında sunulan bu araç, işletmelerde iş verimliliğini temelden artırmaya hizmet ediyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Claude Tag sisteminin temel farkı, kalıcı hafızası ve bağlamı anlama yeteneğidir. Anthropic'in verdiği bilgiye göre, @Claude etiketiyle çağrılan bu ajan, Slack kanallarındaki yazışmaları takip eder ve zamanla şirketteki iş süreçleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olur. Bu da ona, çalışanların taleplerine genel cevaplar yerine, doğrudan o organizasyonun kendine özgü özelliklerine dayalı kesin yanıtlar verme imkanı tanır.

Ekip çalışması ve veri güvenliği

Yeni özellik, Claude Enterprise ve Claude Team planlarını kullanan müşteriler için açık olacak. Önemli bir nokta ise, Claude Tag'in tek bir kanal kapsamında tek bir kimliğe sahip olmasıdır. Bu, ekibin herhangi bir üyesinin yapay zekanın gerçekleştirdiği işlemleri görebileceği ve iletişimi, önceki konuşmanın kaldığı yerden devam ettirebileceği anlamına gelir. Bu durum, ekip iş birliğini yeni bir seviyeye taşır.

Güvenlik konusuna gelince, sistem yöneticileri Claude'un hangi kanallara erişebileceğini ve hangi verileri kullanabileceğini kesin olarak belirler. Örneğin, hukuk departmanı için yapılandırılmış bir Claude ajanı, mühendislik departmanındaki gizli yazışmalardan haberdar olamaz. Bu, kurumsal veri sızıntılarını önler ve her departman için özelleşmiş bir yardımcı oluşturulmasına yardımcı olur.

Otonom mod ve görev yönetimi

Claude Tag sadece soruları yanıtlamakla kalmaz, aynı zamanda karmaşık görevleri de yerine getirebilir. Eğer ona net bir görev verilirse, işi birkaç aşamaya böler, izin verilen araçları kullanır ve sonucu Slack ağında bir rapor şeklinde sunar. Ayrıca, aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle iletişime geçebildiği bir "ambient" (arka plan) modu da mevcuttur:

Ekibi önemli yenilikler hakkında bilgilendirmek;

Organizasyonun diğer departmanlarındaki ilgili bilgileri hatırlatmak;

Unutulmuş görevler veya tamamlanmamış tartışmalar hakkında hatırlatmalar yapmak.

Anthropic temsilcileri bu yeniliği "gerçek bir meslektaşla çalışmak" deneyimine benzetiyor. Günümüzde kurumsal segmentte Microsoft Copilot, Snowflake ve Glean gibi platformlar da şirket içi bilgi tabanlarının analizine odaklanıyor. Claude Tag ise bu rekabette, doğrudan iş iletişiminin merkezi olan Slack içinde yer alarak maksimum düzeyde bağlamı özümsemesiyle ayrışmayı hedefliyor.