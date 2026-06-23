Anthropic, Slack için yeni Claude Tag yapay zeka ajanını tanıttı

·44·Teknoloji
Anthropic, Slack için yeni Claude Tag yapay zeka ajanını tanıttı

Yapay zeka alanındaki öncü girişimlerden biri olan Anthropic, kurumsal mesajlaşma platforması Slack için tasarlanan Claude Tag adlı yeni özelliği duyurdu. Bu teknoloji sadece basit bir sohbet botu değil, ekibin tam yetkili bir üyesi olarak çalışan ve şirketin dahili verilerini sürekli öğrenen akıllı bir ajan görevi görüyor. Araştırma aşamasında sunulan bu araç, işletmelerde iş verimliliğini temelden artırmaya hizmet ediyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Claude Tag sisteminin temel farkı, kalıcı hafızası ve bağlamı anlama yeteneğidir. Anthropic'in verdiği bilgiye göre, @Claude etiketiyle çağrılan bu ajan, Slack kanallarındaki yazışmaları takip eder ve zamanla şirketteki iş süreçleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olur. Bu da ona, çalışanların taleplerine genel cevaplar yerine, doğrudan o organizasyonun kendine özgü özelliklerine dayalı kesin yanıtlar verme imkanı tanır.

Ekip çalışması ve veri güvenliği

Yeni özellik, Claude Enterprise ve Claude Team planlarını kullanan müşteriler için açık olacak. Önemli bir nokta ise, Claude Tag'in tek bir kanal kapsamında tek bir kimliğe sahip olmasıdır. Bu, ekibin herhangi bir üyesinin yapay zekanın gerçekleştirdiği işlemleri görebileceği ve iletişimi, önceki konuşmanın kaldığı yerden devam ettirebileceği anlamına gelir. Bu durum, ekip iş birliğini yeni bir seviyeye taşır.

Güvenlik konusuna gelince, sistem yöneticileri Claude'un hangi kanallara erişebileceğini ve hangi verileri kullanabileceğini kesin olarak belirler. Örneğin, hukuk departmanı için yapılandırılmış bir Claude ajanı, mühendislik departmanındaki gizli yazışmalardan haberdar olamaz. Bu, kurumsal veri sızıntılarını önler ve her departman için özelleşmiş bir yardımcı oluşturulmasına yardımcı olur.

Otonom mod ve görev yönetimi

Claude Tag sadece soruları yanıtlamakla kalmaz, aynı zamanda karmaşık görevleri de yerine getirebilir. Eğer ona net bir görev verilirse, işi birkaç aşamaya böler, izin verilen araçları kullanır ve sonucu Slack ağında bir rapor şeklinde sunar. Ayrıca, aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle iletişime geçebildiği bir "ambient" (arka plan) modu da mevcuttur:

  • Ekibi önemli yenilikler hakkında bilgilendirmek;
  • Organizasyonun diğer departmanlarındaki ilgili bilgileri hatırlatmak;
  • Unutulmuş görevler veya tamamlanmamış tartışmalar hakkında hatırlatmalar yapmak.
Anthropic temsilcileri bu yeniliği "gerçek bir meslektaşla çalışmak" deneyimine benzetiyor. Günümüzde kurumsal segmentte Microsoft Copilot, Snowflake ve Glean gibi platformlar da şirket içi bilgi tabanlarının analizine odaklanıyor. Claude Tag ise bu rekabette, doğrudan iş iletişiminin merkezi olan Slack içinde yer alarak maksimum düzeyde bağlamı özümsemesiyle ayrışmayı hedefliyor.

AnthropicClaudeSlackYapay ZekaTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin yeni Long March 7A roketini fırlattı: Hazırlık süresi iki kat azaldıÇin yeni Long March 7A roketini fırlattı: Hazırlık süresi iki kat azaldıDün, 22:52Bellek cihazları piyasası sert yükselecek: Fiyatlar 2028'e kadar artmaya devam edecekBellek cihazları piyasası sert yükselecek: Fiyatlar 2028'e kadar artmaya devam edecekDün, 21:56Çin Süper Bilgisayar Yarışında Liderliği Ele Geçirdi: LineShine Dünyada EşsizÇin Süper Bilgisayar Yarışında Liderliği Ele Geçirdi: LineShine Dünyada EşsizDün, 21:28Hong Kong'da 2G Ağları Dönemi Resmen Sona ErdiHong Kong'da 2G Ağları Dönemi Resmen Sona ErdiDün, 20:51LastPass Kullanıcıları Yine Risk Altında: Klue Sistemindeki İhlal Veri Sızıntısına Yol AçtıLastPass Kullanıcıları Yine Risk Altında: Klue Sistemindeki İhlal Veri Sızıntısına Yol AçtıDün, 20:30HaloBraid: Robotik Teknoloji ile Saç Örme Süresi 12 Saatten Birkaç Dakikaya İniyorHaloBraid: Robotik Teknoloji ile Saç Örme Süresi 12 Saatten Birkaç Dakikaya İniyorDün, 20:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı