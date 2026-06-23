Çin yeni Long March 7A roketini fırlattı: Hazırlık süresi iki kat azaldı

·37·Teknoloji
Çin yeni Long March 7A roketini fırlattı: Hazırlık süresi iki kat azaldı

Çin uzay endüstrisi teknolojik yeteneklerini genişletmeye devam ediyor. Wenchang Uzay Limanı'ndan fırlatılan Long March 7A (Changzheng-7A) ağır sınıf taşıyıcı roketi, 26A numaralı deneysel uyduyu başarıyla yörüngeye taşıdı. Bu görev sadece yeni bir cihazı uzaya taşımakla kalmadı, aynı zamanda yer hazırlık süreçlerinin benzeri görülmemiş düzeyde hızlanmasıyla da önem kazandı. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor.

China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) tarafından geliştirilen bu roket, evrensel tasarımıyla öne çıkıyor. Farklı boyutlardaki (4,2 ve 3,7 metre çapında) yük bölmelerini kullanma imkanına sahip olması, farklı ağırlık ve hacimdeki uyduların yörüngeye yerleştirilmesinde büyük kolaylık sağlıyor. ixbt.com verilerine göre, bu uçuş Long March serisi roketler için tarihi 653. görev oldu.

Teknolojik testler ve yeni imkanlar

Yörüngeye yerleştirilen 26A deneysel uydusu, Şanghay Uzay Teknolojileri Akademisi uzmanları tarafından geliştirildi. Bu cihazın uzayda bir dizi önemli testi gerçekleştirmesi bekleniyor. Özellikle uydu iletişimi, veri iletim hızı ve teleradyo dinleme teknolojilerinin iyileştirilmesine yönelik bilimsel araştırma çalışmalarına hizmet edecek.

Bu görevin en önemli yönlerinden biri, uçuş hazırlık sürecinin optimize edilmesidir. Uzmanlar, standartlaştırma ve uzmanlaşmış çalışma grupları modeline geçiş yaparak yer hazırlık döngüsünü önemli ölçüde kısalttılar. Daha önce 35 gün süren uçuş öncesi süreçler, artık sadece 19 gün içinde tamamlanıyor.

Çin'in uzaydaki stratejik hedefleri

Hazırlık süresinin neredeyse iki kat azalması, Çin'in uzay fırlatmalarının sayısını artırmasına ve küresel uzay hizmetleri pazarındaki rekabet gücünü yükseltmesine olanak tanıyor. Bu tür yüksek tempolu bir çalışma rejimi, sadece bilimsel değil, aynı zamanda ticari projelerin de daha hızlı hayata geçirilmesinin önünü açıyor.

Long March 7A roketinin başarısı, Çin'in uzun mesafeli uzay iletişimini geliştirme ve kendi bağımsız uydu sistemlerini daha da güçlendirme yolundaki bir sonraki adımı oldu. Deneysel uydudan elde edilecek verilerin, gelecekte dünya genelinde istikrarlı ve yüksek hızlı iletişim ağlarının oluşturulmasında kullanılması bekleniyor.

ÇinUzayLong MarchUyduTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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