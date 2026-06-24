Mark Zuckerberg Tahmin Pazarlarına Giriyor: Meta Yeni Arena Projesini Hazırlıyor

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, sosyal medya ekosistemini daha da genişletmek amacıyla yeni bir alan olan tahmin pazarlarına (prediction markets) ciddi ilgi gösteriyor. The New York Times'ın verdiği bilgilere göre, milyarder şirket içinde "Arena" adı verilen ayrı bir mobil uygulama geliştirilmesine onay verdi. Bu proje, çalışma prensibi açısından son zamanlarda popülerleşen Polymarket platformuna benziyor. Techcrunch.com haber veriyor.

"Arena" projesinin Meta bünyesindeki diğer sosyal ağlardan bağımsız olarak faaliyet göstermesi bekleniyor. Buna rağmen, Facebook ve Instagram gibi platformlar kullanıcıları yeni uygulamaya yönlendiren bir araç olarak hizmet edebilir. Proje şu an için deneysel bir statüde olsa da Zuckerberg, bunu şirket için en öncelikli görevlerden biri olarak belirledi.

Sanal puanlar ve oyun mekanikleri

İlginç olan şu ki, Arena başlangıç aşamasında gerçek para ile bahis yapma imkanı sunmayacak. Bunun yerine kullanıcılar, belirli olayların gelişimi hakkında doğru tahminlerde bulundukları için sanal puanlar toplayacaklar. Bu yaklaşım platformu daha çok bir video oyununa benzetse de uzmanlara göre gelecekte sisteme gerçek para transferi imkanı da eklenebilir.

Tahmin pazarları son bir yıl içinde küresel ölçekte devasa bir finansal büyüme yaşadı. Örneğin, Polymarket ve Kalshi gibi platformlardaki işlem hacmi bu yılın Nisan ayına gelindiğinde on milyarlarca dolara ulaştı. Bu başarı diğer teknoloji devlerini de ilgisiz bırakmıyor. Özellikle Elon Musk yönetimindeki X sosyal ağı, geçen yıl Polymarket ile iş birliği başlatmıştı.

Hukuki sorunlar ve çelişkiler

Ancak bu alan sadece gelir değil, aynı zamanda ciddi hukuki ihtilaflarla da bağlantılı. ABD'nin bazı eyaletleri, tahmin pazarlarını kumar yasalarını ihlal etmekle suçlayarak mahkemeye verdi. Ayrıca, içeriden alınan bilgilerle (insider trading) tahminlerden kazanç sağlama durumları da gözlemleniyor. Örneğin, Venezuela Başkanı Nicolás Maduro'ya karşı operasyon hakkındaki bilgilerden yararlanan eski askerler ve siyasetçi George Santos ile ilgili soruşturmalar buna örnek olabilir.

Meta için Arena projesi sadece yeni kullanıcılar çekmek değil, aynı zamanda AI ve veri analizi alanındaki yeteneklerini test etmek için de uygun bir alan olarak görülüyor. Özbek kullanıcılar için de bu tür platformlar gelecekte küresel siyasi ve ekonomik süreçleri takip etmenin interaktif bir yolu haline gelebilir. Meta henüz bu projenin resmi lansman tarihini açıklamadı.