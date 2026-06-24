Anthropic Sayesinde Zafer Kazanan Menlo Ventures Rekor Seviyede 3 Milyar Dolar Topladı

·26·Teknoloji
Anthropic Sayesinde Zafer Kazanan Menlo Ventures Rekor Seviyede 3 Milyar Dolar Topladı

Risk sermayesi piyasasında yapay zeka (AI) teknolojilerine yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Dünyanın en prestijli yatırım şirketlerinden biri olan Menlo Ventures, 50 yıllık faaliyet süresindeki en büyük fon olan 3 milyar dolarlık yeni fonun toplandığını duyurdu. Bu başarının temel faktörü olarak şirketin Anthropic startup'ına yaptığı cesur yatırımlar gösteriliyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Bloomberg verilerine göre, Menlo Ventures'ın Anthropic projesindeki payı şu anda yaklaşık 14 milyar dolar olarak değerleniyor. Bu rakam, risk sermayesi piyasasındaki en kârlı işlemlerden biri olarak tarihe geçebilir. Şirket, zamanında tüm kaynaklarını bu model geliştiricisine yatırarak büyük bir risk almıştı.

Riskten Dev Kazanca

2024 yılının başında Menlo Ventures, Anthropic projesinin D serisi yatırım turuna liderlik ederek 750 milyon dolar aktarmıştı. O dönemde bu adım birçok kişi tarafından şüpheyle karşılanmıştı çünkü risk sermayesi piyasası pandemi sonrası krizden henüz tamamen kurtulmamıştı. Ancak, OpenAI'ın eski araştırmacıları Dario Amodei ve Daniela Amodei tarafından kurulan Anthropic, beklenenden daha hızlı bir büyüme yakaladı.

TechCrunch'ın yazdığına göre, Menlo Ventures bu fonu toplamak için özel amaçlı bir araç (SPV) kullandı. Bu yöntem, farklı kaynaklardan gelen fonların tek bir büyük işlem için birleştirilmesine olanak tanıdı. Sonuç olarak Anthropic'in piyasa değeri kısa sürede 18,4 milyar dolara yükselerek yatırımcılara büyük kazançlar sağlamaya başladı.

Anthology Fonu ve Gelecek Planları

Menlo Ventures sadece tek bir şirketle sınırlı kalmayıp, Anthropic ile iş birliği içinde Anthology adında 100 milyon dolarlık özel bir fon da başlattı. Şu anda bu fonun sermayesi 250 milyon dolara ulaşmış durumda ve 60'tan fazla gelecek vaat eden AI startup'ını destekliyor. Bu projeler arasında Graphite ve Astrix Security gibi başarıyla satılan startup'lar da bulunuyor.

Şirketin portföyünde bugün yapay zeka alanının yeni yıldızları yer alıyor:

  • OpenRouter — farklı AI modellerini birleştiren platform;
  • Higgsfield — video oluşturma sistemleri;
  • Lovable ve OpenEvidence — özelleşmiş AI çözümleri;
  • Legora — veri analiz araçları.
Teknoloji meraklıları ve yatırımcılar için bu tür haberler, küresel pazarda AI yöneliminin ne kadar baskın olduğunu gösteriyor. Anthropic tarafından sunulan Claude modelleri şu anda ChatGPT sisteminin en temel rakibi olarak görülüyor ve Menlo Ventures gibi büyük oyuncuların güveni bu teknolojilerin geleceğini belirliyor.

Bugün Menlo Ventures sadece bir yatırımcı değil, aynı zamanda AI ekosisteminin oluşumunda önemli bir halka görevi görüyor. Yeni 3 milyar dolarlık fonlarının, gelecek nesil teknoloji devlerini keşfetmeye yönelik olması bekleniyor.

Menlo VenturesAnthropicYapay ZekaYatırımClaude
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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