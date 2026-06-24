Yapay Zeka Doğanın Hizmetinde: Kiwibit Akıllı Kuş Yemliği ile Tanışın

·3·Teknoloji
Yapay Zeka Doğanın Hizmetinde: Kiwibit Akıllı Kuş Yemliği ile Tanışın

Modern teknolojiler sadece insanlar arasındaki iletişimi değil, doğayla olan bağı da yeni bir seviyeye taşıyor. Kiwibit tarafından sunulan Bird Feeder 2 4K AI Camera cihazı, kuş gözlemcileri için gerçek bir devrim niteliğinde. Yapay zeka ile çalışan bu akıllı kuş yemliği, sadece kuşları beslemekle kalmıyor, aynı zamanda türlerini tanımlayıp akıllı telefona bildirimler gönderiyor. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

Kiwibit Bird Feeder 2 cihazının kurulumu oldukça kolay olup; bir ağaca, pencere pervazına veya özel bir direğe yerleştirilebilir. Cihazın üst kısmında, batarya gücü konusunda endişelenmeyi ortadan kaldıran bir güneş paneli bulunmaktadır. İki bölmeli yem haznesi ise farklı yemlerin doldurulması ve temizlenmesi için kullanışlı şekilde tasarlanmıştır. ixbt.com verilerine göre gadget; 4K kalitesinde kamera, 130 derecelik geniş açılı lens ve çift yönlü ses sistemi ile donatılmıştır.

Yapay Zeka ve Kuş Tanımlama

Bu akıllı cihazın temel özelliği yazılımında yatmaktadır. Kiwibit uygulaması aracılığıyla kullanıcı, kuşlar geldiğinde bilgilendirilir ve ziyaretlerini gerçek zamanlı olarak izleyebilir. Sistem, özel bir algoritma yardımıyla mavi alakargalar ve çeşitli güvercin türleri dahil 10.000'den fazla kuş türünü tanıyabilmektedir. Her kuş hakkında detaylı bilgi, Wikipedia veri tabanından alınarak uygulamada görüntülenir.

Cihazın ilgi çekici yanlarından biri, sadece kuşları değil, "davetsiz misafirleri" de tespit edebilmesidir. Örneğin, kuşlar için ayrılan yemleri yemeye gelen sincaplar, sistem tarafından "zararlı hayvan" olarak işaretlenir ve kullanıcıya bildirim gönderilir. Bu fonksiyonun bahçe sahipleri için hem ilgi çekici hem de faydalı olduğu şüphesizdir.

Teknik Özellikler ve Eksiklikler

Kiwibit Bird Feeder 2 bir dizi gelişmiş teknik özelliğe sahiptir:
  • 4K görüntü çözünürlüğü ve gece görüş modu;
  • 2.4 GHz Wi-Fi ve bulut depolama sistemi;
  • Güneş paneli üzerinden kesintisiz şarj;
  • Hava koşullarına dayanıklı sağlam gövde.

Bununla birlikte, cihazın bazı eksiklikleri de gözlemlenmiştir. Örneğin, yapay zeka bazen kuşların ziyaret sayısını hesaplarken hata yapabilmektedir. Eğer bir kuş kamera önünde uzun süre hareketsiz kalırsa, sistem bunu tek bir ziyaret yerine birkaç ayrı ziyaret olarak kaydedebilir. Buna rağmen, genel kullanım deneyimi olumlu değerlendirilmektedir.

Şu anda bu cihazın fiyatı modele göre 180 ile 250 dolar arasında değişmektedir. Teknoloji meraklıları için, özellikle bahçeli evlerde yaşayanlar ve doğaseverler için bu cihaz özgün bir "dijital dürbün" görevi görebilir. Kiwibit, ürününü Amazon ve resmi web sitesi üzerinden satışa sunmuştur.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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