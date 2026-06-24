Fujifilm Yeni Instax Wide 400 Kamerayı Tanıttı: Analog Fotoğraflar Artık Daha Geniş Formatta

Dijital teknolojilerin ve AI'nın hızla geliştiği bir dönemde, analog fotoğrafçılığa olan ilgi azalmadı. Fujifilm, popüler anlık fotoğraf makinesi serisini güncelleyerek Instax Wide 400 modelini tanıttı. Bu cihaz, retro tarzı sevenler için sadece nostalji değil, aynı zamanda modern kolaylıklar da sunuyor. Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni Instax Wide 400 modeli sadeliği ve genişletilmiş kare formatı ile öne çıkıyor. Cihaz 62x99 mm boyutlarında fotoğraflar basıyor, bu da popüler Instax Mini formatından yaklaşık iki kat daha büyük olduğu anlamına geliyor. Bu geniş format, özellikle grup fotoğrafları ve manzara türü için oldukça kullanışlı.

Sadelik ve Kullanım Kolaylığı

Kamera "point-and-shoot" (yönelt ve çek) prensibiyle çalışıyor, yani herhangi bir özel fotoğrafçılık bilgisi veya deneyimi gerektirmiyor. Karmaşık ayarlar veya menüler mevcut değil. Flaş ve odaklama mesafesi dahil tüm süreçler otomatik olarak yönetiliyor. Bu da kullanıcının sadece kareyi seçmesine ve düğmeye basmasına olanak tanıyor.

Cihazı çalıştırmak için lensi saat yönünün tersine çevirmek yeterli. İlk çevirme yakın mesafedeki (0,9 metreden 3 metreye kadar) nesneleri çekme modunu açarken, ikinci çevirme uzak manzara çekimleri için tasarlanmış modu etkinleştiriyor. Ayrıca paket içeriğinde makro çekimler için özel bir lens de sunuluyor.

Görüntü Kalitesi ve Teknik Detaylar

Yeterli ışık olan koşullarda Instax Wide 400, canlı renklere ve yüksek detaylara sahip fotoğraflar sunuyor. Ancak cihazın sadeliği bazı kısıtlamaları da beraberinde getiriyor. Örneğin, ışığın az olduğu veya kontrastın çok yüksek olduğu yerlerde (örneğin, güneşli gökyüzü önündeki karanlık ağaçlar) detaylar biraz bulanıklaşabilir. Pozlama tamamen otomatik olduğu için kullanıcı ışığı manuel olarak ayarlayamaz.

Kameranın arka panelinde kalan kare sayısını gösteren küçük bir gösterge yer alıyor. Kartuş yerleştirme işlemi de maksimum düzeyde basitleştirilmiş olup, özel yönlendirici çizgiler yardımıyla hata yapmadan yerleştirilebilir. Kamera gövdesi sağlam ve güvenilir bir kilitleme sistemine sahip.

Özbekistan pazarında da Instax serisi kameralar gençler ve gezginler arasında oldukça popüler. Yeni Wide 400 modelinin geniş formatıyla düğün törenleri, aile etkinlikleri ve seyahatler için harika bir seçim olması bekleniyor. Şu anda cihazın uluslararası pazardaki fiyatı yaklaşık 175 dolar olarak belirlenmiş.