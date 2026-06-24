NVIDIA GeForce RTX 5090 Sorunu: Yeni Ekran Kartları Erimeye Devam Ediyor

NVIDIA'nın en yeni ve en güçlü grafik işlemcisi olan GeForce RTX 5090 etrafındaki heyecan, artık performansı ile değil, ciddi teknik kusurları ile gündeme geliyor. Piyasaya çıkalı çok olmayan bu ekran kartlarında, 16 pinli 12V-2x6 güç konnektörünün erimesiyle ilgili vakalar artıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Sıradaki ciddi arıza sıradan bir kullanıcıda değil, saygın Club386 yayıncılığının editörlüğünde meydana geldi. Ixbt.com'un bildirdiğine göre, test süreci sırasında bir GeForce RTX 5090 Founders Edition ekran kartının güç konnektörü aşırı ısınma nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldi. En kötüsü, bu kez sadece ekran kartı ve kablo değil, güç kaynağının (PSU) kendisi de zarar gördü.

Editörlükteki olay ve teknik detaylar

Club386 gazetecileri, sistemi toplarken hiçbir hata yapmadıklarını belirtti. Ekran kartı, 1000 watt güce sahip Be Quiet Dark Power 13 ünitesine standart 12V-2x6 kablosu ile doğrudan bağlanmıştı. Herhangi bir ek uzatma veya adaptör kullanılmamasına rağmen, yüksek yük altında konnektör eridi ve güç kaynağındaki ilgili portu da işlevsiz hale getirdi.

Bu olaydan sonra NVIDIA, garanti kapsamında ekran kartını değiştirdi. Ancak yayın temsilcileri, bu düzeyde pahalı ve yüksek teknolojili bir cihazda böyle temel bir sorunun olmasının kabul edilemez olduğunu belirttiler. Onlara göre, 16 pinli yeni standartın tasarımı hala güvenlik gereksinimlerini tam olarak karşılamıyor.

Sorun sistemik bir nitelikte mi?

Bu, GeForce RTX 5090 ile ilgili ilk vaka değil. Daha önce ünlü teknoloji bloggerı Daniel Owen da benzer bir sorun yaşadığını bildirmişti. Onun durumunda, dört adet 8-pinli konnektörü tek bir 12V-2x6'ya dönüştüren özel bir adaptör kullanılmıştı. Club386 ve diğer uzmanlar, NVIDIA'yı bu konnektördeki eksiklikleri açıkça kabul etmeye ve daha güvenli bir çözüm üzerinde çalışmaya çağırıyor.

Özbekistan pazarında da yüksek performanslı bilgisayar bileşenlerine olan talebin arttığı bir dönemde, bu tür haberler yerel oyuncular ve profesyonel kurgucular için bir uyarı niteliğinde olmalıdır. GeForce RTX 5090 gibi çok yüksek güç gerektiren cihazları kurarken, kablonun sonuna kadar sıkıca oturtulduğuna ve keskin bir şekilde bükülmediğine özellikle dikkat edilmesi önerilir.

Şu ana kadar NVIDIA bu sorunlarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı, ancak kullanıcılar arasında 12V-2x6 standardına olan güven azalmaya devam ediyor. Eğer şirket yakın zamanda sorunun kökenini bulup gidermezse, bu durum amiral gemisi ekran kartlarının satışlarına ve marka itibarına ciddi zarar verebilir.