Yapay Zeka Maliyetleri Kontrolden Çıkıyor: Büyük Şirketler Kısıtlamalar Getiriyor

·30·Teknoloji
Yapay Zeka Maliyetleri Kontrolden Çıkıyor: Büyük Şirketler Kısıtlamalar Getiriyor

Son yıllarda küresel teknoloji pazarında yapay zeka (AI) teknolojilerine olan ilgi ve yatırımlar benzeri görülmemiş bir düzeyde arttı. Ancak, başlangıçtaki heyecan yerini artık sıkı ekonomik hesaplamalara bırakıyor. Birçok büyük kurum, çalışanların AI kaynaklarını gerekçesiz kullanımı sonucunda bütçelerin hızla tükenmesinden endişe duyarak özel kısıtlamalar uygulamaya başladı. Techcrunch.com haber veriyor.

404 Media tarafından yayınlanan rapora göre, dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden biri olan Accenture, çalışanlarının yapay zeka hizmetlerini kullanımını sıkı denetim altına alıyor. Şirket yönetimi, çalışanları PDF belgelerini basit sunum slaytlarına dönüştürmek gibi küçük ve önemsiz görevler için değerli AI tokenlarını harcamamaya çağırıyor. Bu durum, birkaç ay önce çalışanları AI araçlarını kullanmadıkları için terfi alamama ile tehdit eden şirket politikasının keskin bir şekilde değiştiğini gösteriyor.

Token Krizi ve Ekonomik Verimlilik

Accenture'un AI stratejisi sorumlusu Justice Kwak, bir iç toplantıda yapay zeka maliyetlerinin şirketin genel mali yapısını ciddi şekilde etkilemeye başladığını kabul etti. Kwak'a göre, maliyetler beklenmedik şekilde artıyor ve artık CFO (mali işler direktörü) ile CIO (bilgi teknolojileri direktörü) düzeyindeki yöneticiler, harcanan tutarların karşılığını verip vermediği sorusunu açıkça soruyor.

Yapay zeka modelleri, özellikle ChatGPT veya diğer büyük dil modelleri, her sorgu için belirli miktarda "token" (hesaplama gücü birimi) harcar. Daha önce şirketler, çalışanları bu teknolojileri benimsemeye teşvik etmek için dahili derecelendirme sistemleri bile kurmuştu. Ancak uygulamada, AI araçlarının karmaşık sorunları çözmek yerine, insan gücüyle kolayca yapılabilecek küçük işler için kullanılması büyük mali kayıplara yol açıyor.

Pazardaki Düşüş ve Gelecek Beklentileri

Bu eğilim sadece münferit şirketleri değil, tüm teknoloji pazarını etkiliyor. Son günlerde AI alanına bağlı şirketlerin, özellikle bellek çipi üreticilerinin hisse fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Analistler bunu "AI satışı" (AI selloff) olarak adlandırıyor, çünkü yatırımcılar artık sadece yeni teknolojiye değil, onun somut gelir getirme kapasitesine odaklanıyor.

Şu aşamada yapay zeka endüstrisi, "yeni ve ilginç" döneminden çıkıp ekonomik değerini kanıtlaması gereken noktaya geldi. Özbekistan pazarında da kurumsal sektör yavaş yavaş AI araçlarını entegre ederken, küresel deneyim gösteriyor ki teknolojinin kullanımında miktar değil, kalite ve ekonomik verimlilik ön planda olmalıdır.

Özetle, şirketler artık AI bütçelerini sınırsız olarak görmüyor. Gelecekte, AI araçlarının kullanımında daha katı kurallar ve yalnızca yüksek değerli görevler için izin verilen sistemlere tanık olabiliriz.

Yapay ZekaAccentureTeknolojiİş DünyasıEkonomi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Tata Electronics Sisteminde Büyük Siber Saldırı: Apple ve Tesla Belgeleri Sızmış OlabilirTata Electronics Sisteminde Büyük Siber Saldırı: Apple ve Tesla Belgeleri Sızmış OlabilirBugün, 01:52NASA Perseverance Aracı Mars'ta Karmaşık Organik Bileşiklerin Varlığını DoğruladıNASA Perseverance Aracı Mars'ta Karmaşık Organik Bileşiklerin Varlığını DoğruladıBugün, 01:25Rusya'nın Tamamen Yerlileştirilmiş SJ-100 Uçağı 2027'de Sertifika AlacakRusya'nın Tamamen Yerlileştirilmiş SJ-100 Uçağı 2027'de Sertifika AlacakBugün, 00:54Slate uygun fiyatlı elektrik pikabı için yeni batarya türü seçtiSlate uygun fiyatlı elektrik pikabı için yeni batarya türü seçtiBugün, 00:29Rusya'nın yenilenmiş SJ-100 uçağının testleri son aşamaya geldiRusya'nın yenilenmiş SJ-100 uçağının testleri son aşamaya geldiBugün, 00:27OpenAI İlk Jalapeno İşlemcisini Tanıttı: NVIDIA İçin Ciddi Bir RakipOpenAI İlk Jalapeno İşlemcisini Tanıttı: NVIDIA İçin Ciddi Bir RakipDün, 23:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı