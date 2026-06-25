Yapay Zeka Maliyetleri Kontrolden Çıkıyor: Büyük Şirketler Kısıtlamalar Getiriyor

Son yıllarda küresel teknoloji pazarında yapay zeka (AI) teknolojilerine olan ilgi ve yatırımlar benzeri görülmemiş bir düzeyde arttı. Ancak, başlangıçtaki heyecan yerini artık sıkı ekonomik hesaplamalara bırakıyor. Birçok büyük kurum, çalışanların AI kaynaklarını gerekçesiz kullanımı sonucunda bütçelerin hızla tükenmesinden endişe duyarak özel kısıtlamalar uygulamaya başladı. Techcrunch.com haber veriyor.

404 Media tarafından yayınlanan rapora göre, dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden biri olan Accenture, çalışanlarının yapay zeka hizmetlerini kullanımını sıkı denetim altına alıyor. Şirket yönetimi, çalışanları PDF belgelerini basit sunum slaytlarına dönüştürmek gibi küçük ve önemsiz görevler için değerli AI tokenlarını harcamamaya çağırıyor. Bu durum, birkaç ay önce çalışanları AI araçlarını kullanmadıkları için terfi alamama ile tehdit eden şirket politikasının keskin bir şekilde değiştiğini gösteriyor.

Token Krizi ve Ekonomik Verimlilik

Accenture'un AI stratejisi sorumlusu Justice Kwak, bir iç toplantıda yapay zeka maliyetlerinin şirketin genel mali yapısını ciddi şekilde etkilemeye başladığını kabul etti. Kwak'a göre, maliyetler beklenmedik şekilde artıyor ve artık CFO (mali işler direktörü) ile CIO (bilgi teknolojileri direktörü) düzeyindeki yöneticiler, harcanan tutarların karşılığını verip vermediği sorusunu açıkça soruyor.

Yapay zeka modelleri, özellikle ChatGPT veya diğer büyük dil modelleri, her sorgu için belirli miktarda "token" (hesaplama gücü birimi) harcar. Daha önce şirketler, çalışanları bu teknolojileri benimsemeye teşvik etmek için dahili derecelendirme sistemleri bile kurmuştu. Ancak uygulamada, AI araçlarının karmaşık sorunları çözmek yerine, insan gücüyle kolayca yapılabilecek küçük işler için kullanılması büyük mali kayıplara yol açıyor.

Pazardaki Düşüş ve Gelecek Beklentileri

Bu eğilim sadece münferit şirketleri değil, tüm teknoloji pazarını etkiliyor. Son günlerde AI alanına bağlı şirketlerin, özellikle bellek çipi üreticilerinin hisse fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Analistler bunu "AI satışı" (AI selloff) olarak adlandırıyor, çünkü yatırımcılar artık sadece yeni teknolojiye değil, onun somut gelir getirme kapasitesine odaklanıyor.

Şu aşamada yapay zeka endüstrisi, "yeni ve ilginç" döneminden çıkıp ekonomik değerini kanıtlaması gereken noktaya geldi. Özbekistan pazarında da kurumsal sektör yavaş yavaş AI araçlarını entegre ederken, küresel deneyim gösteriyor ki teknolojinin kullanımında miktar değil, kalite ve ekonomik verimlilik ön planda olmalıdır.

Özetle, şirketler artık AI bütçelerini sınırsız olarak görmüyor. Gelecekte, AI araçlarının kullanımında daha katı kurallar ve yalnızca yüksek değerli görevler için izin verilen sistemlere tanık olabiliriz.