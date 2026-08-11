Emniyet kemerini takmayan çocuk yüzünden tüm uçuş iptal edildi

Kanada’da Victoria’dan Toronto’ya gitmesi gereken uçak, bir çocuğun güvenlik kurallarına uymaması nedeniyle havalanamadı. Porter Airlines’ın "PD444" seferi sonunda tamamen iptal edildi.

Sorun uçuş başlamadan önce ortaya çıktı

Çocuk koltuğuna oturmak ve emniyet kemerini takmak istemedi. Ebeveynleri ve mürettebat üyeleri onu birkaç kez ikna etmeye çalıştı, ancak çocuk yerine oturmadı.

Uçak güvenliği gereklilikleri yerine getirilmediği için mürettebat uçuşu başlatamadı.

Uçak yeniden havalimanına döndü

Uçak kalkış için hareket etmiş olsa da sorun çözülemeyince havalimanı binasına geri götürüldü.

Bunun ardından:

• mürettebat gerekli prosedürleri uyguladı;

• zaman kaybedildi;

• uçuş yeniden kalkışa hazır hâle gelene kadar çok geç olmuştu.

Tek bir gecikme tüm uçuşun iptal edilmesine yol açtı

Havalimanındaki pistin saat 00.30’da kapatılması planlanmıştı. Ancak işlemler bu saate kadar tamamlanamadı.

Sonuç olarak Victoria’dan Toronto’ya gitmesi gereken "PD444" seferi iptal edildi.

Basit görünen bir güvenlik kuralına uyulmaması, uçaktaki tüm yolcuların planlarını değiştirdi.

Sizce böyle bir durumda uçaktaki diğer yolcuların çıkarları nasıl korunmalı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve haberi Telegram’da paylaşın.