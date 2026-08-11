Piknik sofrasına inek ve boğalar "konuk" oldu (video)

·131·Dünya
Piknik sofrasına inek ve boğalar "konuk" oldu (video)

Türkiye'deki Badara Yaylası'nda piknik yapan bir aile beklenmedik bir durumla karşılaştı. Sofradaki yemeklerin kokusunu alan inek ve boğalar, peş peşe aileye yaklaşıp yiyeceklerden yemeye çalıştı.

Sofraya sığırlar yaklaştı

Yaylada özgürce otlayan hayvanlar, yiyecek kokusunu alınca piknikçilerin etrafında toplanmaya başladı.

Aile üyeleri, yiyecekleri korumak için inek ve boğaları sofradan uzaklaştırmaya çalıştı.

Piknik "kovalamacaya" dönüştü

Ancak sığırlar kolayca geri çekilmek istemedi. Bunun sonucunda aile üyeleriyle hayvanlar arasında komik bir "kovalamaca" başladı.

Olayda:

• inek ve boğalar sofraya yaklaştı;

• aile onları uzaklaştırmaya çalıştı;

• hayvanlar yeniden yiyeceklere yöneldi.

Çevredekiler de gülerek izledi

Piknikçilerin yiyeceklerini koruma çabası ve sığırların tekrar tekrar geri dönmesi, çevrede dinlenenleri de güldürdü.

Sıradan bir dinlenme günü böylece beklenmedik ve komik bir olaya dönüştü.

Sizin pikniğinize de böyle "konuklar" gelseydi, yemeğinizi paylaşır mıydınız yoksa onları uzaklaştırır mıydınız? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve haberi yakınlarınızla paylaşın.

TürkiyeBadara
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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