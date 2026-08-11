OpenAI çalışanlarının hisselerini 7 milyar dolara satın aldı

Yapay zekâ alanında lider şirketlerden biri olan OpenAI, çalışanlarına finansal fırsat sunmak amacıyla ellerindeki hisseleri 7 milyar dolara satın aldı. Bloomberg’in haberine göre bu büyük anlaşmanın ardından şirketin toplam değeri 852 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, bu yılın mart ayında gerçekleştirilen son finansman turundaki değerlemeyle aynı. O dönemde şirket öz sermayesine 122 milyar dolar daha eklemişti. Haberi Techcrunch.com haber veriyor.

Günümüz teknoloji pazarında girişimler, önceki nesil şirketlere kıyasla halka açık şirket statüsüne daha yavaş geçiyor. Bu nedenle özel ihaleler, çalışanların hisselerini halka arzın zorluklarıyla karşılaşmadan nakde çevirmelerine olanak tanıyan kullanışlı bir araca dönüşüyor. OpenAI bu ihale hakkında resmî bir yorum yapmaktan kaçındı, ancak süreç şirketin yakın gelecekteki stratejisi hakkında önemli çıkarımlarda bulunulmasına imkân veriyor.

IPO süreci ve finansal hedefler

Verilere göre şirket, haziran ayında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) gizli bir başvuruda bulunarak bu yıl sonunda olası bir IPO’ya (ilk halka arz) hazırlanıyordu. Ancak çalışan hisselerinin geri satın alınması için gerçekleştirilen ihale, yakın zamanda halka arz beklenmediği anlamına gelebilir. Borsaya açılmayı planlayan şirketler genellikle yatırımcı çekmek için güçlü finansal sonuçlar göstermeye çalışır.

Wall Street Journal, nisan ayında OpenAI’nin iç finansal planlarını tam olarak gerçekleştiremediğini yazmıştı. Şirketin CEO’su Sem Altman geçen ay yaptığı açıklamada, son 12 ayın şirket için pek başarılı geçmediğini kabul ederek bunun başlıca sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirtti. Buna rağmen önlerinde daha verimli bir dönemin bulunduğuna inandığını ifade etti.

Pazardaki rekabet ve gelecek planları

Pazardaki başlıca rakiplerden biri olan Anthropic’in bu yılın başında kâr etmeye başladığına dair haberler yayılmıştı. Bu durum, OpenAI yöneticilerini halka arzdan önce konumlarını daha da güçlendirmeye yöneltiyor. Şirket şu anda projelerini optimize etmeye ve kurumsal iş alanına daha fazla odaklanmaya dayalı bir strateji uyguluyor.

Çalışan hisselerinin satın alınmasına yönelik bu milyarlarca dolarlık anlaşma, OpenAI’ye yeni iş stratejisini tam anlamıyla hayata geçirmek için bir bakıma zaman kazandırıyor. Uzmanlara göre şirketin teknolojik potansiyeli ve büyüme hızı gelecekte halka açık piyasalarda büyük ilgi görmeye devam edecek, ancak IPO tarihi tüm iç ve dış finansal faktörlerin dengesine bağlı olacak.