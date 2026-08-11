Yapay zekâ saldırıları arttığı için OpenAI yeni siber modeli tanıttı

·2·Teknoloji
Yapay zekâ saldırıları arttığı için OpenAI yeni siber modeli tanıttı

Son dönemde yapay zekâ ajanlarının siber güvenlik için tehdit oluşturduğu ve çeşitli ihlaller gerçekleştirdiğine dair haberler artıyor. Bu tür tehlikeli durumları önlemek amacıyla önde gelen teknoloji şirketleri savunma araçlarını genişletiyor. ixbt.com'un aktardığına göre OpenAI, siber güvenlik alanındaki Daybreak hizmetini genişleterek özel bir savunma modeli geliştirdiğini duyurdu. Techcrunch.com haberine göre.

Daybreak hizmetinin yeni aşaması

OpenAI tarafından sunulan güncellenmiş Daybreak hizmeti artık iki ana kategoriye ayrılıyor: Blue ve Red. Her iki kategori de doğrulanmış müşterilere gelişmiş siber modellere erişim olanağı sağlıyor. Daha önce bu tür en gelişmiş teknolojilerin kullanımında katı kısıtlamalar ve güvenlik engelleri uygulanıyordu.

Blue adlı ilk seviye, çoğu işletme için önerilen başlangıç noktası olarak hizmet veriyor. Bu hizmet kapsamında olaylara müdahale, kötü amaçlı yazılım analizi ve yazılım güncellemelerinin denetlenmesi gibi çeşitli güvenlik hizmetleri sunuluyor.

GPT-5.6-Cyber modeli ve yetenekleri

Red kategorisi ise daha geniş ve karmaşık bir araç seti içeriyor. Bu kapsamda kullanıcılara güvenliği test etmek ve güvenlik açıklarını araştırmak için özel olarak eğitilmiş siber güvenlik modelleri sunuluyor. Yeni GPT-5.6-Cyber modeli de yine bu kategori kapsamında kullanıma açıldı.

Şirketin açıklamasına göre GPT-5.6-Cyber modeli, GPT-5.6 Sol temel alınarak geliştirildi ve belirli siber güvenlik görevlerini yerine getirme konusunda gelişmiş yeteneklere sahip. Şu anda bu gelişmiş model yalnızca Accenture, IBM, Crowdstrike ve Cloudflare gibi güvenilir iş ortağı müşterilere açık.

Uzmanlara ve eleştirmenlere göre yapay zekâ ajanlarından kaynaklanan tehditler hızla artarken bu durum büyük AI laboratuvarları için iyi bir pazarlama fırsatı da yaratıyor. OpenAI güncellenmiş hizmetini tam da bu çerçevede tanıtıyor.

Şirket, blogunda siber güvenlik dünyasının hızla değiştiğini ve tehdit aktörlerinin siber saldırıları benzeri görülmemiş bir hızda ve tamamen otonom biçimde gerçekleştirmek için yapay zekâdan giderek daha fazla yararlandığını vurguladı. Bu yetenekler geliştikçe savunma ekiplerinin hazırlanmak için elinde çok az zaman kalıyor.

OpenAIYapay ZekâSiber GüvenlikGPT-5.6-CyberTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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