Jeff Bezos Liverpool futbol kulübünden hisse satın alabilir

Dünyanın en zengin kişilerinden biri olan Jeff Bezos, Britanya’nın ünlü Liverpool futbol kulübünden en az yüzde 30 hisse satın almayı planlıyor. The Guardian’ın haberine göre bu anlaşmanın değeri 1,35 milyar sterlin (yaklaşık 1,8 milyar dolar) olarak tahmin ediliyor ve bu, milyarder için ilk büyük spor yatırımı olabilir. Bu konuda TechCrunch.com haber veriyor.

Forbes’a göre Avrupa’nın en popüler futbol takımlarından biri olan Liverpool kulübünün toplam değeri yaklaşık 6 milyar dolar. Bu takım, Britanya’da ABD’deki Dallas Cowboys kadar güçlü bir marka bilinirliğine sahip. Bu tür varlıklar, milyarderler için neredeyse zorunlu bir statü sembolüne dönüşmüş durumda.

Amerikalı milyarderlerin İngiliz futboluna ilgisi

Son yıllarda ABD’li iş insanları ve varlıklı kişilerin İngiliz futbol kulüplerine sahip olması gerçek bir kültürel ve ekonomik fenomene dönüştü. Sky Sports’un analizlerine göre İngiltere Premier Ligi’ndeki 20 kulübün 13’ünde Amerikalı hissedarlar bulunuyor. Bunlar arasında Todd Boehly ve Mark Walter (Chelsea), Woody Johnson (Crystal Palace), Dan Friedkin (Everton) ve Bill Foley liderliğindeki grup yer alıyor.

Bu sürece Hollywood yıldızları ve tanınmış sporcular da aktif olarak katılıyor. Ryan Reynolds ve Michael B. Jordan kulüplerin sahibi olurken Tom Brady Birmingham City, Will Ferrell Leeds United, ayrıca Russell Westbrook ve Michael Phelps gibi ünlüler de İngiliz kulüplerinden hisse satın aldı.

Neden özellikle Premier Lig tercih ediliyor?

ABD’de futbolun popülaritesi hızla artarken NFL veya MLB gibi yerel spor liglerindeki franchise’lar çok pahalı ya da yeni alıcılara kapalı. Bu nedenle İngiltere Premier Ligi takımlarına yatırım yapmak, Amerikalı yatırımcılar için daha kolay ve cazip bir seçenek hâline geldi.

Bunun yanı sıra, bu tür kulüplere sahip olmak dünyanın en ünlü spor ikonlarına yaklaşma ve devasa bir kitleye ulaşma fırsatı sunuyor. Jeff Bezos son yıllarda yalnızca bir teknoloji milyarderi olarak değil, daha geniş anlamda kültürel bir figür olarak da tanınmaya başladı.

Bezos’un Britanya’daki diğer ilgi alanları

Yaklaşık 280 milyar dolarlık servete sahip Jeff Bezos, daha önce ABD’deki futbol takımlarından birini satın almayı değerlendirmişti ancak girişimleri şu ana kadar sonuç vermedi. Liverpool’a ilgisi ise tesadüf değil; Amazon daha önce Avrupa futbol liglerinin yayınlarını gerçekleştirmişti.

Bezos’un Britanya’daki ticari faaliyetleri de artıyor. Özellikle yeni yapay zekâ şirketi Prometheus’un Londra’daki King’s Cross yapay zekâ merkezinden ofis kiralamayı planladığı bildirilmişti.