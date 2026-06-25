Acemagic M1A Pro Tank Centre: NVIDIA RTX 5060 Ekran Kartlı Kompakt Mini-PC

·34·Teknoloji
Acemagic M1A Pro Tank Centre: NVIDIA RTX 5060 Ekran Kartlı Kompakt Mini-PC

Bilgisayar teknolojileri pazarında kompaktlık ve yüksek performansın birleşimi trendi yeni bir aşamaya geçiyor. Acemagic şirketi, güncellenmiş M1A Pro Tank Centre modelini tanıttı. Bu cihazın temel özelliği, küçük hacimli bir kasaya sahip olmasına rağmen NVIDIA GeForce RTX 5060 masaüstü ekran kartı ile donatılmış olmasıdır. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni mini-PC sadece oyuncuların değil, aynı zamanda profesyonel grafik tasarımcıların ve video kurgu uzmanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarlanmıştır. Cihazın içinde, grafik sistemiyle birlikte güçlü bir tandem oluşturan Intel Core i9-13900HK mobil işlemci yer alıyor. Bu teknik özellikler, mini-PC'yi tam boyutlu masaüstü bilgisayarların dişli bir rakibi haline getiriyor.

Soğutma Sistemi ve Teknik Kapasiteler

Üretici, küçük kasadaki güçlü bileşenlerin aşırı ısınmasını önlemek için özel bir dikkat göstermiştir. M1A Pro Tank Centre modeli, 7 adet ısı borusu ve üç adet yüksek devirli fanla donatılmış güçlendirilmiş bir soğutma sistemine sahiptir. İşlemcinin 45 W, ekran kartının ise 145 W'a kadar enerji tüketimi göz önüne alındığında, böyle bir soğutma sistemi kararlı çalışma için kritik öneme sahiptir.

Bellek ve veri depolama konusunda da cihaz geniş imkanlar sunuyor. Kullanıcılar, DDR5-5200 SO-DIMM standartında iki slot ve M.2 PCIe Gen4 formatında iki disk yuvası kullanabilirler. Ayrıca, modern kablosuz iletişim standartları olan Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteklenmektedir.

Arayüzler ve Fiyatlandırma Politikası

Port sayısı ve çeşitliliği açısından bu mini-PC, geleneksel sistem birimlerinin gerisinde kalmıyor. Cihaz panelinde şu arayüzler mevcuttur:

  • 40 Gbps hıza sahip USB-C portu;
  • Birden fazla USB-A konnektörü;
  • HDMI ve DisplayPort video çıkışları;
  • 2,5 Gbps hızında ağ arayüzü.
Fiyatlara gelecek olursak, Çin pazarında bileşenler olmadan (RAM ve SSD'siz) versiyon yaklaşık 1150 dolar (7999 yuan) olarak belirlenmiş. 32 GB RAM ve 1 TB SSD ile donatılmış tam konfigürasyon ise yaklaşık 1750 dolar (11 999 yuan) civarında değerlendiriliyor.

Özellikle çalışma alanında yer tasarrufu yapmak isteyen ancak NVIDIA RTX serisinin gücünden vazgeçmek istemeyen uzmanlar için bu tür cihazlar ilgi çekici bir çözüm olabilir. Şu an için cihazın küresel pazara çıkış tarihine dair kesin bilgiler verilmemiştir.

AcemagicMini-PCNVIDIA RTX 5060Intel Core i9Teknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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